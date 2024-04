El contenedor de basura orgánica ‘sigue vivo’: el PP rechaza paralizar su puesta en marcha en Zaragoza

El contenedor marrón-el de la recogida de basura orgánica-, continuará su implantación en Zaragoza pese al rechazo de Vox. La formación de extrema derecha ha exigido este jueves en el pleno del Ayuntamiento paralizar su despliegue para sustituir el sistema de tarjeta electrónica por uno de apertura manual, pero ha terminado quedándose sola, ya que tanto PP como PSOE y ZEC han votado en contra.

La concejala voxista Eva Torres ha insistido en que la tarjeta “es anonimizada”, que no anónima, y en que “tiene asociada 17 dígitos detrás”. “No aporta nada, sino que resta. Molesta, abre la puerta a un control de los hábitos de consumo de los ciudadanos y, además, ha hecho que se duplique el coste. En otras ciudades, estos contenedores han sido un fracaso. Creemos que hay que retirar la llave electrónica y que se nos informe de la inversión que ha supuesto. Encarece enormemente el contenedor marrón. Además, para cumplir los objetivos de reciclaje no se necesita que la lleven”, ha señalado.

El PSOE, sin embargo, ha asegurado que paralizar el proceso sería “un verdadero problema económico y político para el gobierno municipal”, dado que ya están presentes en el Actur, El Rabal, Las Fuentes y Santa Isabel. “El grupo socialista va a hacer gala de un ejercicio de responsabilidad política y no vamos a apoyar este punto. Sería ir en contra de lo que está ocurriendo en la inmensa mayoría de las ciudades españolas. La llave tiene que ver con el hecho de intentar evitar que se viertan desechos impropios y que el compost resultante sea de mayor calidad”, ha explicado el concejal Chema Giral, que confía en que, como dijo la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, esta sea una tarjeta “totalmente anónima” y no haya ninguna posibilidad de ejercer ningún tipo de control ade quien haga uso de estos contenedores.

En esta línea, desde ZEC, Elena Tomás ha recordado que esta es “una imposición que viene de Europa”, y que mejorar los porcentajes de reciclaje es necesario para acceder a los fondos europeos.

La propia titular del área ha vuelto a remarcar que las tarjetas son anónimas y que los cubos tienen que estar cerrados por la calidad del compost. “Está demostrado, a raíz de la prueba piloto que se hizo en el Actur, que hay una menor cantidad de impropios. No hay que tomarse el avance de la tecnología como una intromisión en la intimidad y en la vida de las personas cuando hay herramientas jurídicas para protegerlas. Esta tarjeta no va asociada absolutamente a ningún tipo de dato. Lo único que hace es abrir el contenedor a través de un sistema ‘bluetooth’. Dejemos de crear incertidumbre en cuanto a la recogida de datos. No es así”, ha aseverado Gaudes.

Pese al rechazo al grueso de la moción, la oposición sí ha unido sus votos para pedir al PP información detallada sobre los costes en los que ha incurrido el Ayuntamiento para la puesta en marcha de este proyecto.