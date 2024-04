Rajan la cara a un joven en Zaragoza al evitar que agredieran sexualmente a una amiga

El Juzgado de lo Penal número 6 de Zaragoza tenía previsto juzgar este miércoles a dos jóvenes por el violento asalto perpetrado a una vivienda del popular barrio del Gancho, donde rajaron la cara a otro varón cuando intentó impedir que agredieran sexualmente a una amiga. Según explicaron las víctimas, fueron “cinco o seis” los individuos que se presentaron en el piso armados con machetes, cuchillos, palos y hasta una barra de hierro. Sin embargo, solo fue posible identificar a dos de ellos, que ahora se juegan condenas de hasta cinco años de prisión.

Los hechos se produjeron el 20 de marzo de 2022, y los acusados, Omar B. y Ahmed M., de nacionalidad marroquí, quedaron entonces en libertad provisional. Y de ello se valió ayer el primero para evitar acudir al juicio, que debía haberse celebrado en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza. Dada la gravedad del asunto y las elevadas penas a las que se enfrentan los encausados, el magistrado se vio obligado a aplazar la vista y confiar en que la Policía Nacional o la Guardia Civil puedan localizar al fugado, sobre el que se ha dictado una orden de busca y captura.

Todavía no está muy clara cuál era la verdadera intención de los acusados y sus acompañantes cuando se presentaron en la vivienda de la calle de Basilio Boggiero. Pero desde luego sabían perfectamente quién vivía allí, porque Ahmed M. era amigo del joven al que rajaron la cara, que entonces tenía 23 años. Cuando declaró ante el juez instructor, este último explicó que el acusado acudía a veces borracho a su casa y “faltaba al respeto” a la chica, de 19 años. Según el denunciante, en una ocasión llegó a decirle que o la echaba o los mataba. En cuanto al segundo investigado, Omar B., parece que el joven agredido solo lo conocía de vista.

Le echaron un espray y la llevaron a un cuarto

El asalto armado al piso del Gancho se produjo poco después de la medianoche. Cuando llegaron los agresores, allí solo estaba la joven. Es más, ella misma les abrió la puerta al escuchar el timbre y pensar que quien llamaba era su compañero. Apenas le dio tiempo a reaccionar, puesto que cuando quiso darse cuenta Omar B. le dio un bofetón y Ahmed M. le roció el rostro con un espray. La víctima contó al juez instructor que querían agredirla sexualmente, por lo que la llevaron a una habitación y le amenazaron con usar un cuchillo para rajarle la cara.

Sin que se dieran cuenta sus agresores, la chica logró marcar el teléfono de su amigo para pedirle ayuda. El joven no pudo hablar mucho con ella, pero escuchó gritos y se percató de que algo estaba pasando, por lo que acudió al piso tan rápido como pudo. El recibimiento no fue nada cordial, ya que al pedirles que dejaran tranquila a la chica los agresores se abalanzaron sobre él. El ataque se produjo entre la entrada a la vivienda y el rellano de la cuarta planta, donde al parecer Ahmed M. habría utilizado un cúter para hacerle un corte diagonal en el rostro. No conforme con ello, el otro acusado pateó en el suelo al herido y le orinó encima antes de marcharse.

La rápida intervención del joven evitó que su amiga fuera víctima de una agresión sexual y tan solo precisó de una asistencia facultativa. Peor suerte corrió él, ya que tuvieron que ponerle 17 puntos de sutura y le han quedado dos cicatrices de entre cinco y seis centímetros en la cara. Afortunadamente, las lesiones no llegaron a afectarle a los músculos, pero le han causado un perjuicio estético.

La Fiscalía entiende que las heridas del joven deben ser calificadas como un delito de lesiones con instrumento peligroso y las de la chica, como un delito leve de lesiones. Por el primero solicita que los acusados sean condenados a cuatro años de prisión y por el segundo, a una multa de 720 euros. En concepto de responsabilidad civil, exige que se indemnice a las víctimas con un total de 4.250 euros. La acusación particular, a cargo de los abogados Carmen Sánchez y Luis Ángel Marcén, elevan la petición de cárcel a cinco años y la compensación económica a 21.000 euros.