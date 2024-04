¿Aprobarías el examen para entrar en la Policía Local de Zaragoza?

Cualquier proceso selectivo entraña siempre cierta dosis de suerte. Los nervios acostumbran a jugar malas pasadas y pueden echar al traste una preparación de años. Por eso, que las preguntas de un examen teórico se adecúen al nivel previsto puede resultar determinante. Y todo lo contrario, toparse con un cuestionario enrevesado puede hacer que al aspirante le superen las dudas y pierda la confianza en sí mismo. Por el escaso número de aprobados, 49 de 566 inscritos, esto pudo sucederle a muchos de los candidatos que se presentaron el pasado 4 de abril al primer ejercicio tipo test de la convocatoria para cubrir 46 plazas de la Policía Local de Zaragoza.

Por el elevado porcentaje de suspensos, en torno al 90%, desde sindicatos como CSIF hablan de una prueba “rebuscada” con un nivel muy alto. La pregunta es, ¿sería usted capaz de aprobarla? El anexo de la convocatoria incluía hasta 50 temas, que abarcan desde la Constitución Española hasta la Ley Urbanística de Aragón, pasando por la ordenanza general de Tráfico o la normativa reguladora de ruidos y limpieza pública del Ayuntamiento de Zaragoza.

Ponte a prueba

¿Qué diputado del Congreso resultado de las elecciones generales celebradas el 15 de junio de 1977 no formó parte de la Ponencia encargada de la redacción del Anteproyecto de la actual Constitución española? Esta era la primera de las cien preguntas del cuestionario. Y como en todas las demás, había tres alternativas para responder. En este caso, las opciones eran: Gabriel Cisneros, Enrique Tierno Galván o José Pero Pérez-Llorca. Como precisa la plantilla de resultados definitiva, la respuesta correcta era la segunda.

Pero el controvertido examen teórico incluía preguntas con respuestas a priori más subjetivas. Por ejemplo, la número 28: ¿cuál es la mejor manera de prevenir el consumo de drogas y alcohol entre los jóvenes? Las opciones eran las siguientes: prohibir el acceso a las drogas y alcohol en la población; castigar a los jóvenes que consumen drogas y alcohol; e implementar programas de educación y prevención en las escuelas y la comunidad. De acuerdo con el tribunal, aquí la acertada era la tercera.

Tres preguntas anuladas

Las cien preguntas del examen abordan leyes orgánicas tan importantes como la del Poder Judicial, el Estatuto de Autonomía de Aragón, la Ley de Administración Local de Aragón, el Código Penal, la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial o las diferentes ordenanzas del Ayuntamiento de Zaragoza, como por ejemplo, la de circulación de peatones y ciclistas. Si quiere saber cuántas sería capaz de responder correctamente, puede descargar el archivo del cuestionario que tuvieron que completar los aspirantes y el que contiene la plantilla con las respuestas correctas.

Tras una serie de alegaciones, el tribunal de selección decidió anular las preguntas número 43 y 58, que fueron sustituidas por las preguntas de reserva R2 y R3. Porque la R1 también fue declarada nula.

Los aspirantes disponían de un tiempo máximo de 75 minutos para contestar a las cien preguntas, siendo solo una de las respuestas la correcta o más correcta de entre las tres alternativas planteadas. El ejercicio contenía doce preguntas de reserva por si, como ha terminado sucediendo, el tribunal aceptaba alegaciones y anulaba alguna cuestión.

El proceso selectivo para conseguir una de las 46 plazas de policía local de Zaragoza en juego cuenta con cuatro ejercicios o fases eliminatorias. Por tanto, en caso de no aprobar el examen teórico, no se puede acceder a los otros tres: pruebas físicas, prueba de aptitud psicotécnica y supuestos prácticos. El examen teórico se califica con una puntuación de 0 a 10, no pudiendo ser la nota de corte inferior a 5.