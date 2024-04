La Diputación de Huesca convoca 40 plazas de bomberos: requisitos y pruebas de acceso

La Diputación de Huesca ha anunciado la convocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición libre, un total de 40 plazas de bomberos vacantes en la plantilla de funcionarios del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis).

Los aspirantes tienen que cumplir una serie de requisitos: ser español, tener el título de Bachiller o técnico o equivalente; cumplir las condiciones físicas y psíquicas exigibles y no estar incurso en el cuadro de exclusiones médicas establecido; no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio en cualquier Administración ni estar inhabilitado para empleos o cargos públicos; y tener el carnet de conducir de la clase C, con el E asociado o equivalente.

Los interesados tendrán 20 días naturales para presentar su instancia (previo pago la tasa de examen de 12 euros) una vez que el anuncio de la convocatoria salga publicada en el Boletín Oficial del Estado.

El proceso selectivo constará de una fase de concurso en la que se pueden sumar hasta 40 puntos y otra fase de oposición con otros 60 puntos como máximo.

En la primera se valorará el tiempo de servicios prestados en la Administraciones Públicas a razón de 6 puntos por año trabajado en la misma escala, cuerpo y categoría de la plaza convocada y de 3 puntos en escalas, cuerpos y categorías similares hasta un máximo de 25 puntos.

Además, podrán obtener hasta 6 puntos por una titulación académica igual o de superior nivel al exigido; hasta 6 puntos por acciones de formación en centros oficiales directamente relacionadas con la plaza a cubrir; y hasta 3 puntos por haber superado ejercicios de la misma categoría en otros procesos selectivos de bomberos.

Mientras, la oposición constará de cinco ejercicios. El primero serán dos test con 150 preguntas en total. El primero será de 50 preguntas sobre 'Conocimiento de la provincia' (factores climatológicos, red de carreteras, ríos y presas, red de ferrocarriles, ubicación de polígonos industriales, red de gaseoductos y oleoductos, empresas de especial riesgo químico...); y el segundo, de otras 100 preguntas con un una parte general con 10 temas y otra específica con 28. Para aprobarlo, hay que lograr u mínimo de 75 puntos (25 en el primer test y 50 en el segundo).

El segundo ejercicio serán seis pruebas físicas durante las cuales se podrán realizar controles antidopaje y los tiempos mínimos son los mismos para hombres y mujeres. La primera, demostrar la capacidad de trabajo en un incendio de un piso subiendo y bajando a una segunda planta con un chaleco lastrado de 20 kilos para hacer sonar una campana en 1 minuto y 20 segundos como mínimo. La segunda consistirá en levantar un peso de 40 kilos en press de banca en 60 segundos. La tercera, en hacer ocho flexiones en barra. La cuarta, correr 1.000 m en un máximo de 3 minutos y 45 segundos. La quinta, nadar 50 metros en 55 segundos. Y la sexta, trepar por una cuerda hasta un mínimo de 6 m los hombres y de 3,5 m las mujeres.

En el tercer ejercicio tendrán que superar una prueba de vértigo subiendo y bajando una autoescala en un tiempo determinado, y otra de claustrofobia y orientación recorriendo el interior de un tubo de 6 metros de longitud y 80 cm de diámetro con ambos extremos cubiertos por una lona.

El cuarto examen serán una prueba de aptitud psicotécnica con 50 preguntas tipo test sobre razonamiento verbal, razonamiento abstracto y concreto, razonamiento espacial y atención y precisión perceptiva.

Y el quinto y último ejercicio será un reconocimiento médico para comprobar que no padecen enfermedad ni impedimento físico para desempeñar las tareas de bombero.

Los aspirantes que superen la fase de oposición deberán realizar un curso selectivo en la Academia Aragonesa de Bomberos con una duración no inferior a cuatro meses. Tras él, tendrán que pasar una última prueba teórico-práctica basada en la pericia adquirida para obtener la calificación definitiva de apto.