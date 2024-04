Un miniestadio, un centro acuático y otro de tecnificación: así es la ciudad del deporte del Parking Norte que costaría 52 millones

Lo único que se conoce de la Ciudad Inteligente del Deporte es que se levantará en el Parking Norte de la Expo, en Actur-Rey Fernando, y que el presupuesto municipal dispone de un programa plurianual de 52 millones de euros (200.000 euros en 2024) hasta 2030. Como "apuesta sin precedentes" para Zaragoza, fue uno de los puntos centrales de la campaña electoral de la actual alcaldesa, Natalia Chueca. Aunque el Centro de Tecnificación Deportiva está llamado a ser la piedra angular, una de las instalaciones previstas es un miniestadio con capacidad para 4.500 espectadores, ampliable a 8000. Este equipamiento, se decía en mayo de 2023, sería un campo de entrenamiento durante el Mundial de 2030. Aunque de rebote, ahora puede que lo sea.

Nadie esperaba hace un año que se fuera edificar en el Parking Norte un estadio portátil con capacidad para 20.000 espectadores para que juegue el Real Zaragoza a partir del verano de 2025. Pero así será. Es una carambola del destino que hará, según el concejal de Deportes, Félix Brocate, que la urbanización empiece "inmediatamente" para que se pueda levantar el estadio.

"Así será la Ciudad Inteligente del Deporte de Zaragoza, una apuesta sin precedentes en nuestra tierra", aseguraba en el vídeo promocional. "Así será la Ciudad Inteligente del Deporte de Zaragoza, una apuesta sin precedentes en nuestra tierra", aseguraba en el vídeo promocional.

El 'plan B' de La Romareda ha llevado este jueves a los grupos municipales a preguntar a Brocate sobre el proyecto en la comisión municipal de Presidencia. Y algún detalle ha dado. Será, en su opinión, el proyecto que va a tener un "mayor impacto para la ciudanía". Y es que hace 23 años el PSOE tenía su propio proyecto, presupuestado en 45 millones de pesetas de las de entonces.

Del estadio portátil, Brocate desconoce cuántas butacas se quedarán. Estima, a pesar de la falta de concreción, que "debemos sentirnos felices de que salga adelante". Incluye una piscina olímpica que permitirá atraer eventos deportivos internacionales. La federación, asegura el concejal de Deportes, "ha garantizado 25 torneos nacionales para esa piscina". El programa electoral de Chueca incluía un centro deportivo acuático con una piscina olímpica cubierta, una para natación, otra para waterpolo, otra para saltos y una más grande para el exterior. Tendrá aforo para 2.000 personas.

Boceto de la Ciudad Inteligente del Deporte en mayo de 2023. PP

En el proyecto, del que aún están los proyectos por desarrollar, figuraba, además, un centro de atletismo con una pista cubierta de 200 metros y 6 calles y un aforo de 2.500, un pabellón deportivo con pistas para baloncesto, futbol sala, balonmano y voleibol con 7.000 asientos. Incluía salas para gimnasia rítmica, patinaje, halterofilia, esgrima, judo, boxeo, baile deportivo, bádminton y un rocódromo. Y tendría, además, unas pistas exteriores para baloncesto, fútbol, voleibol-playa, pádel y petanca, y dos recintos para tiro con arco y tiro olímpico. Hasta aquí, las ideas.

¿Oportunidad o retraso?

El estadio portátil tiene cosas buenas y malas para el impulso del proyecto. Lo positivo es que se urbanizará, al menos en parte, la parcela de 279.000 metros cuadrados en Actur-Rey Fernando. "En 20 años no se ha producido ningún movimiento. Es una vergüenza cómo está. Hay que urbanizar y mejorar la zona, que ya toca", ha criticado Félix Brocate. Ha recordado que el gran proyecto "está en fase inicial", tal y como lo presentó la alcaldesa en 2023, pero que siguen "en el camino".

Brocate asegura que es una "posibilidad única". Pero hay muchas dudas sobre el proyecto. Las ha puesto sobre la mesa la socialista Ros Cihuelo, que ha preguntado si la cesión temporal del suelo es a la sociedad La Nueva Romareda SL o al Ayuntamiento, en qué pastilla estará, que superficie ocupará...; cuestiones todas ellas que han quedado sin respuesta. El concejal de Presidencia, Ángel Lorén, ha defendido la transparencia del Gobierno municipal tras el consejo de administración.

Si el estadio portátil , como se pretende, se sitúa frente la estadio de atletismo y el resto del Parking Norte se destina a aparcamientos, la Ciudad Inteligente del Deporte se podría estancar. La alcaldesa Natalia Chueca deslizó el miércoles, tras el consejo de administración de la sociedad, que se podría retrasar.

Julio Calvo (Vox): "No es nuestro proyecto"

El portavoz de Vox, Julio Calvo, no cree en la Ciudad Inteligente del Deporte. "No es nuestro proyecto, nuestra prioridad", ha avisado, y ha defendido que La Romareda y la Ciudad del Deporte no son complementarias sino que compiten entre ellas, "por lo menos en la captación de recursos". En su opinión, es un proyecto que debería impulsar la DGA porque los terrenos son suyos.

Calvo ha invitado al equipo de Gobierno municipal a actuar, vía convenio si es necesario, en otros proyectos que están infrautilizados. Ha citado, a modo de ejemplo, las pistas de atletismo de la Ciudad Universitaria y el antiguo campo del Arenas Sociedad Deportiva en San José. "Que el estadio portátil se vaya a instalar en el Parking Norte no es algo improvisado, responde a una planificación", ha defendido.

Para Suso Domínguez, de ZEC, "esto no va de deportes sino de obras y de negocio". "La ciudad del deporte nos parece un hito más en el mágico mundo de colores de Chueca", ha señalado. El plurianual de 52 millones resulta, en su opinión, "un brindis al sol".

Comparte su opinión la socialista Ros Cihuelo, que piensa que los plurianuales "son la expresión de un deseo". Para desvelar la falta de compromiso del Gobierno de Aragón recuerda que en la bilateral DGA-Ayuntamiento se pactó la inversión en la regeneración de la ribera del Huerva y en La Romareda, pero en la Ciudad Inteligente del Deporte no. La activación del 'plan B' y el estadio portátil hará que, al menos, se avance parcialmente en la urbanización.