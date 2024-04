Medio millar de manifestantes claman por el indulto para ‘Los 6 de Zaragoza’

No es la primera vez y hasta que no consigan el indulto por el que claman no será la última. Medio millar de personas se manifestaron este sábado en la capital aragonesa para, como se expuso en el manifiesto de la convocatoria, “exigir que se paralice y anule la entrada en prisión” de ‘Los 6 de Zaragoza’. De no haber un nuevo aplazamiento como el ocurrido esta misma semana, tres de los cuatro condenados -Adrián L. R., Antonio Daniel L. D. e Imad M. B.- deberán entrar en la cárcel entre el lunes y el martes para comenzar a cumplir la pena de 4 años y 9 meses de prisión que en febrero les impuso el Tribunal Supremo. Javier A. V. , ‘Javitxu’, no tiene fecha a la espera de lo que suceda con su recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional.

Tras una pancarta en la que se podía leer ‘Manifestarse ante la extrema derecha no es un delito’, marcharon representantes de formaciones políticas, sindicatos, asociaciones y también particulares. Partieron de la plaza de San Miguel hasta la plaza del Pilar pasando por el Coso, la plaza de España y la calle Alfonso.

Entre los presentes se encontraba Julio Rodríguez, quien fuera Jefe del Estado Mayor de la Defensa y actual responsable del área de Paz y Seguridad de Podemos. El exgeneral considera que “los condenados son unos chicos jóvenes que por asistir a una manifestación antifascista están pagando un coste excesivo”. “Con los cinco años que se llevan ya de proceso se pueden considerar que ya han cumplido una condena, la del futuro aplazado que arrastran”, añade a HERALDO. Rodríguez coincide con la plataforma ‘Libertad 6 de Zaragoza’ en calificar la condena como de "castigo ejemplar para aquellos que en un futuro se quieran manifestar ante la extrema derecha”.

“No perdemos la esperanza, la moral sigue alta pese a los varapalos judiciales”, afirmó Alberto uno de los miembros de la plataforma a los medios de comunicación. “Si se va a amnistiar a los represaliados del ‘procés’, el gobierno socialista debería incluir también a los encausados por protestar contra la extrema derecha”, añadió. “Es el momento de evitar que estos chavales cumplan con una injusticia que les va a destrozar la vida”, arengó.

‘Los 6 de Zaragoza’ engloba a los cuatro condenados a prisión, que actualmente tienen entre 24 y 31 años, y a dos personas más que en el momento de los hechos eran menores. Son seis manifestantes que fueron detenidos en enero de 2019 tras una manifestación en contra de un acto de Vox que derivó en una serie de disturbios en los que seis policías sufrieron lesiones. Ellos no esconden que participaron en la protesta, pero niegan que tuviesen nada que ver en las agresiones. “Están con ganas de que todo esto acabe, ahora lo primero es que no entren en la cárcel”, expuso Adolfo Allué, otro de los miembros de la plataforma.

La semana pasada fue solicitado el indulto formalmente en el Ministerio de Justicia. La petición está respaldada por la firma de más de 10.000 personas y también cuenta con el apoyo de varias organizaciones. Además, también se está llevando a cabo una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos derivados del proceso judicial. Desde el 1 de abril se han recogido más de 31.000 euros de los 50.000 fijados como meta. Este domingo en la plaza de la Memoria de Torrero a las 13.00 habrá un vermú de apoyo.