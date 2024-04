‘Los 6 de Zaragoza’ retrasan su entrada en prisión hasta la semana que viene

Los primeros ingresos en prisión de los conocidos como ‘Los 6 de Zaragoza’ deberían de haberse producido este miércoles según marcaban los plazos judiciales. Sin embargo, finalmente ese amargo momento no se producirá para tres de los cuatro condenados hasta la semana que viene. Si no hay novedades hasta entonces, Adrián L. R., Antonio Daniel L. D. e Imad M. B. deberán entrar en la cárcel entre el lunes y el martes. No tiene fecha fijada Javier A. V., ‘Javitxu’, que se encuentra pendiente del recurso de amparo presentado por su defensa ante el Tribunal Constitucional.

Los cuatro jóvenes de entre 24 y 31 años fueron detenidos en enero de 2019 junto a dos menores de edad tras los disturbios saldados con seis policías lesionados en los que derivó una manifestación. Había sido convocada en Zaragoza en contra de un acto político de Vox. Tras las condenas previas de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en febrero el Tribunal Supremo les impuso un castigo de cuatro años y nueve meses de prisión. Ellos no esconden que participaron en la protesta, pero niegan que tuviesen nada que ver en las agresiones.

“La incertidumbre en la resolución del proceso y los cambios de fechas supone un sufrimiento para los encausados y sus familias que es imposible de reparar”, se señala desde la plataforma ‘Libertad 6 de Zaragoza’ en un comunicado. “Sus planes vitales, proyectos de estudios y profesionales se han visto truncados durante los últimos cinco años y la agonía se está arrastrando todavía más en estas últimas semanas”, se añade.

Los cuatro condenados se encuentran también a la espera de lograr el indulto que la semana pasada fue solicitado formalmente en el Ministerio de Justicia. La petición está respaldada por la firma de más de 10.000 personas y también cuenta con el apoyo de varias organizaciones. Además, también se está llevando a cabo una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos derivados del proceso judicial. Desde el 1 de abril se han recogido más de 20.000 euros de los 50.000 fijados como meta.

La plataforma ‘Libertad 6 de Zaragoza’ ha convocado una manifestación para el próximo sábado que partirá a la 20.00 de la plaza San Miguel de Zaragoza. En ella se exigirá la paralización de la entrada en la cárcel hasta que se resuelva el indulto. Además, el domingo en la plaza de la Memoria de Torrero a las 13.00 habrá un vermú de apoyo.