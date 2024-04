‘Los 6 de Zaragoza’ apuran los plazos para retrasar su entrada en la cárcel

Los plazos judiciales marcan que este miércoles deben producirse los primeros ingresos en prisión de los conocidos como ‘Los 6 de Zaragoza’. Sin embargo, el entorno de estos jóvenes de entre 24 y 31 años, condenados por el Tribunal Supremo a cuatro años y nueve meses de cárcel por unos disturbios ocurridos en 2019, confía en poder retrasar ese amargo momento a la espera de lograr el indulto que la plataforma que los apoya solicitó la semana pasada en el Ministerio de Justicia y que cuenta con el respaldo de más de 10.000 firmas.

La intención general de los implicados siempre ha sido agotar todas las vías posibles y para ello siguen luchando. Francisco Javier A. V., conocido como Javitxu, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) y en estos momentos está a la espera de que se le notifique la aceptación. Para Antonio Daniel L. D. e Imad M. B. la fecha de entrada en la cárcel también está fijada para el 10 de abril. De tener finalmente que ingresar este miércoles, lo harían a la hora más tardía posible. Por su parte, Adrián L. R. está citado para el 15 de abril, pero habría declinado recurrir al TC por los costes económicos que ello supone.

Aunque se les haya dado en llamar como ‘Los 6 de Zaragoza’ en realidad los condenados a prisión son cuatro dado que los otros dos encausados eran menores de edad en el momento de los hechos que se les imputan. Se remontan a una manifestación celebrada en la capital aragonesa en enero de 2019 en contra de un acto de Vox que desembocó en una serie de disturbios que se saldaron con seis policías lesionados. El más grave sufrió un traumatismo en el codo del que tardó en recuperarse 350 días.

Los condenados no esconden que participaron en la protesta, pero niegan que tuviesen nada que ver en las agresiones. Fueron detenidos en los bares próximos a la plaza de San Francisco, donde se habían producido los enfrentamientos con la Policía. Durante el juicio se presentaron grabaciones de cámaras de vigilancia que recogían la quema de contenedores y el lanzamiento de piedras a los agentes por parte de encapuchados. Ante esto las defensas alegaron que no era posible identificarlos ni individualizar la conducta de cada uno.

Primero, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza les impuso una pena de seis años de cárcel. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón revisó la sentencia y elevó las condenas a siete años y finalmente el Tribunal Supremo la rebajó en febrero a cuatro años y nueve meses. En su fallo consideró que los hechos fueron cometidos por coautoría.

Junto a la campaña de firmas para la solicitud del indulto, también se ha promovido otra que persigue la recaudación de fondos para hacer frente a todos los costes que el largo proceso judicial ha generado. El objetivo mínimo fijado son 26.700 euros y se llevan recogidos 18.670.

“Para nosotros es muy importante notar el apoyo de la gente, no somos Dani Alves, no tenemos la posibilidad de soportar los gastos que implican cinco años de juicios”, comenta Francho Aijón, padre Javitxu, haciendo referencia al caso del exfutbolista brasileño que recientemente quedó en libertad provisional tras abonar una fianza de un millón de euros a la espera de que su sentencia de cuatro años y medio de cárcel por violación sea firme. “Es importante que no se olvide a nuestros hijos por la gravedad de lo que significa su condena. Mientras existan leyes que permitan que la gente pueda ir a la cárcel solo con la palabra de un policía, el libre ejercicio de protesta estará en entredicho”, expone Aijón.

Al respecto, la plataforma 'Libertad 6 de Zaragoza' ha organizado diversos actos para los próximos días. El sábado hay convocada una manifestación de apoyo en la plaza de San Miguel (20.00).