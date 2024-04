Cuenta atrás para 'Los 6 de Zaragoza': si no hay indulto, entrarán en prisión el 10 de abril

La cuenta atrás ha comenzado. Y si el próximo Consejo de Ministros no lo impide, cuatro de los antifascistas vinculados a ‘Los 6 de Zaragoza’ (los otros dos fueron investigados como menores) entrarán el próximo 10 de abril en la prisión de Zuera. Lo harán para cumplir las penas de cuatro años y nueve meses de cárcel que les impuso el Tribunal Supremo (TS) por los desórdenes públicos que se produjeron en enero de 2019 en la capital aragonesa durante una manifestación contra un mitin de Vox en el Auditorio. La sentencia ya es firme, pero la plataforma de apoyo a los condenados ha formalizado este martes una petición de indulto respaldada por más de 10.000 firmas ante el Ministerio de Justicia. Por ello, la última palabra la tendrá el Gobierno que preside Pedro Sánchez.

Los encausados son Francisco Javier A. V., Antonio Daniel L. D., Adrián L. R. e Imad M. B., de entre 24 y 31 años, a los que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial castigó con penas de seis años de prisión por los disturbios registrados en el campus de la Universidad de Zaragoza, donde ardieron tres contenedores, se causaron daños a seis coches y resultaron lesionados seis policías nacionales. El más grave sufrió un traumatismo en el codo del que tardó en recuperarse 350 días y que todavía no se sabe si le dejará secuelas. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) revisó aquella primera sentencia y elevó las condenas a siete años. Sin embargo, a finales del pasado mes de febrero, el TS volvió a dictar un nuevo fallo.

Las defensas confiaban en la absolución de los cuatro jóvenes antifascistas, ya que en las imágenes que grabaron las cámaras de la Universidad de Zaragoza los causantes de los disturbios aparecían encapuchados. Para los abogados, con las pruebas aportadas a la causa, resultaba imposible determinar la autoría de los hechos. Según estos, los testimonios de los policías tampoco podían constituir prueba suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, lo que hizo finalmente el alto tribunal fue rebajar el castigo a los acusados a cuatro años y nueve meses de cárcel.

Los antifascistas se manifestaron el 17 de enero de 2019 en protesta contra un mitin de Vox en el Auditorio de Zaragoza. José Miguel Marco

Cinco años después de los altercados, los cuatro condenados son conscientes de que la posibilidad de acabar en una celda se antoja más real que nunca. De ahí que estos días apuren todas sus opciones. “Vengo ahora del Ministerio de Justicia de presentar en el registro la petición formal de indulto”, explicaba este martes a HERALDO Francho Aijón, padre de uno de ‘Los 6 de Zaragoza’. “El Gobierno de Sánchez valoró la posibilidad de acabar con la llamada ‘Ley Mordaza’ y otro paquete de normas que son las que han posibilitado que se sentencie a personas como mi hijo. Pero todavía no se ha hecho. Y por eso pedimos el indulto. Porque pensamos que se tiene que hacer justicia y rectificar de forma política lo que no se ha sabido hacer precisamente desde la política, que era derogar estas leyes”, ha explicado.

"Está con fuerza y no rebla"

En cuanto a la forma en que su hijo Francisco Javier A. V., ‘Javitxu’, afronta este duro trago, Francho asegura que “está con fuerza y no rebla”. A diferencia de sus compañeros de banquillo, el joven, estudiante de Filosofía y Letras, decidió recurrir también la sentencia del Supremo ante el Tribunal Constitucional. “El hecho de que este procedimiento todavía no esté resuelto también debería servir para evitar la inminente entrada en prisión”, señala el padre del condenado. “La propia Comisión de Venecia, que es la que garantiza los derechos humanos en el marco de la Unión Europea dijo ya en 2021 que la ‘Ley Mordaza’ tenía un potencial represivo, porque no solo da presunción de veracidad a la Policía, sino que permite que la palabra de un agente tenga valor probatorio en un juicio. Y eso fue algo fundamental en el nuestro”, apunta Francho Aijón.

La plataforma que pide la libertad de ‘Los 6 de Zaragoza’ considera que tras la condena de estos antifascistas se encuentra la “voluntad de silenciar las protestas en la calle con penas ejemplarizantes”. Para mostrar su rechazo a las condenas del Supremo, más de 400 personas secundaron el pasado 23 de febrero una protesta en el barrio de La Magdalena de Zaragoza. “Vamos a agotar todas las vías”, manifestaba entonces el condenado Francisco Javier A. V., refiriéndose principalmente al indulto del Gobierno central. Lo que plantean es un perdón total o, alternativamente, parcial. Porque su objetivo es ver reducidas las condenas por lo menos a dos años, recorte que les permitiría solicitar la suspensión de las penas.