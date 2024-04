Fotos antiguas de Zaragoza en color: "La gente se sorprende de lo verde que era"

Es sorprendente hasta qué punto el color puede cambiar la manera en que vemos las cosas. Lo sabe bien Luis Lacorte, fotógrafo profesional al que el tiempo de parón que supuso la pandemia le permitió dedicarse a una afición largamente deseada: colorear fotos.

En su caso, eligió imágenes antiguas de la capital aragonesa que, con el tiempo, forman un singular álbum, @Zaragozaencolor, que en Instagram roza los 2.800 seguidores. Lacorte ha ido comprobando cómo el hecho de añadir color a las imágenes aporta algo que trasciende lo puramente estético, que va más allá del primer impacto y de lo histórico y costumbrista: "Coloreando las fotos tengo la sensación de descubrir una realidad nueva", dice Lacorte. "El blanco y negro está bien para un retrato, para escenas centradas en un objeto o un personaje, pero el color lleva la mirada por muchos más puntos de una escena, hace que el espectador se fije en muchos más detalles".

Colorear una foto no es simplemente añadirle color. Hay que hacerlo con una serie de criterios de manera que la imagen "resulte natural y creíble". Elegir un color en lugar de otro no responde al gusto de Lacorte, sino a cuestiones que tienen que ver tanto con lo histórico ("la gente no vestía de tantos colores como ahora, por ejemplo") como con lo técnico: "Cada color se refleja en función de la luz que percibe", apunta Lacorte. Así, este profesional ha aprendido a 'distinguir' los diferentes matices de cielos de la fotos en blanco y negro (que suelen ser blancos por la gran exposición) para deducir, de acuerdo a su luminosidad y la posición del sol, cómo sería su traslación al mundo del color.

Esta imagen del Mercado Central la tomó Alberto Marçal Brandão, durante uno de sus viajes por la España de los años 30. En el Centro Portugués de Fotografía, tienen el original cuyo negativo se estropeó en parte, durante el proceso de revelado. Alberto Marçal Brandão

Precisamente, el responsable de @zaragozaencolor destaca cómo la gente se sorprende mucho de los elementos naturales de las fotos. "Se comentan mucho los cielos, pero sobre todo los árboles, a la gente le llama mucho la atención lo verde que era Zaragoza, más en comparación con la actualidad: al ver el color verde la gente se da cuenta de allí había árboles".

En cuanto a los edificios también se produce una suerte de redescubrimiento: "El color hace que mires desde otro punto de vista edificios por los que has pasado mil veces". Así, Zaragoza en color también pretende poner "el dedo en la llaga" en una ciudad que no siempre ha estado a la altura a la hora de respetar su patrimonio

Como patrimonio, por cierto, considera Lacorte las fotos que utiliza, sacadas de diversos archivos municipales o de la comunidad autónoma. También de colecciones de fotógrafos conocidos a los que, espera, Zaragoza en Color ayude a conocer más. "Muchas de las fotos en blanco y negro tienen mucho mérito porque era muy complicado hacerlas, a veces incluso implicaban riesgo físico, por no hablar de las que se llegarían a perder en el revelado".

Mucho trabajo lleva también el coloreado, que se hace por capas, teniendo muy en cuenta las texturas. "Las personas son lo más difícil", dice Luis, quien, no obstante, señala que en los últimos años, también de mano de la inteligencia artificial, se han producido muchos avances a la hora de colorear fotos. En lontananza, Lacorte acaricia la idea de mostrar sus trabajos en una exposición.