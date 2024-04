La expropiación de uno de los edificios más conflictivos de Zaragoza se complica por desacuerdos con el justiprecio

La expropiación del número 76 de la calle de Ramón Pignatelli, uno de los edificios más conflictivos y que más quejas vecinales acumula, se complica por desacuerdos con el justiprecio. Según confirman desde el área de Urbanismo, los propietarios no están conformes, por lo que no se descarta que, si no se llega a un acuerdo, termine siendo un juez quien decida sobre el futuro del inmueble.

El bloque, que ha sido okupado en varias ocasiones, tenía dos propietarios: uno poseía el 77,25% y el otro, el 22,75% restante. El pasado 10 de marzo, el Consistorio anunció que, tras adquirir el porcentaje mayoritario, se había hecho con el 22% restante por 41.323,86 euros. No obstante, las conversaciones parecen haber encallado, lo que hará que el Ayuntamiento no pueda acudir a la Justicia para ordenar el desalojo y terminar con los problemas de convivencia.

Los propios vecinos habían mostrado en las últimas semanas su desconcierto por el hecho de que el número 76 no figurase aún en el registro de la propiedad. Colectivos como Calles Dignas habían advertido, también, de la conflictividad del número 4 de la calle de Cerezo. En este caso, no obstante, desde el Ayuntamiento aseguran que no se puede actuar, ya que los inquilinos están en régimen de alquiler.

Los residentes insisten en que en los últimos meses han aumentado “las agresiones con robos a vecinos y paseantes”. “Hace unas semanas, un joven acabó en el hospital tras una paliza para quitarle el patinete con el que trabajaba y hace unos días, otra vecina tuvo que salir corriendo después de que unos delincuentes le quitasen el teléfono móvil del bolsillo para terminar tirándolo al suelo”, explican desde la asociación, que exige más medidas a los responsables municipales. “Es una vergüenza que el vecindario y los ciudadanos tengan que sufrir estos ataques”, aseveran.