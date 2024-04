Piden una condena histórica por la muerte de un joven atropellado junto a una discoteca de Zaragoza

Los atropellos se han convertido en un serio problema en Zaragoza capital, donde solo el año pasado perdieron la vida ocho peatones. Pero ¿todas estas muertes deberían considerarse accidentes? En la mayoría de los casos, los tribunales terminan condenando al conductor por un homicidio por imprudencia, lo que nunca conlleva más de cuatro años de cárcel. Así sucedió con atropellos múltiples como el de la discoteca Manhattan en Huesca (2007) o el de los ciclistas de Botorrita (2016). Sin embargo, los padres de Álvaro no están dispuestos a que suceda lo mismo con su hijo y acaban de pedir una condena histórica por su muerte a las puertas de la discoteca Supernova de la capital aragonesa.

El joven, de solo 18 años, estudiaba en la Universidad de Zaragoza pero era natural de La Puebla de Alfindén. Su trágica muerte se produjo en la madrugada del 27 de febrero de 2022, cuando fue arrollado por un conductor ebrio que se dio a la fuga. La familia de Álvaro está convencida de que este no fue víctima de un siniestro de tráfico sino de un crimen, razón por la que acaba de solicitar para el conductor, el italiano Luigi Anthony V. M., una condena de 20 años de prisión. Se trata de una petición sin precedentes en la capital aragonesa, donde tampoco antes se ha juzgado un atropello con jurado. Y aunque todavía no hay fecha para la celebración de la vista, los padres del fallecido ya se han asegurado que serán nueve jurados y no un tribunal profesional quienes dicten veredicto.

No son los abogados de la acusación particular los únicos que han calificado los hechos como una muerte dolosa. La Fiscalía tampoco cree que la mortal embestida del Peugeot 3008 que conducía el acusado fuera accidental, de ahí que proponga otra elevada condena: 14 años de cárcel. Pero, ¿cuál es el motivo por el que tanto los padres de Álvaro como el Ministerio Público descartan una fatal imprudencia al volante? Y ¿por qué la Audiencia Provincial de Zaragoza considera que tienen argumentos para hacerlo?

Lugar donde se produjo el trágico atropello el 27 de febrero de 2022. HA

"Concurren fundados indicios en orden a la atribución al conductor investigado de un delito de homicidio doloso en la modalidad de dolo eventual de primer grado", dijeron los magistrados de la Sección Sexta cuando la defensa, a cargo del letrado José Luis Melguizo, intentó evitar el juicio con jurado. Para la Sala, por la forma en que se produjo, la muerte de Álvaro podría considerarse incluso previsible. Y lo piensa porque el conductor circulaba borracho y "tras haberse detenido ante un semáforo en rojo, emprendió la marcha y aceleró bruscamente ante la presencia de varios peatones que se hallaban en la calzada". Para la Audiencia Provincial, estos últimos hechos estarían indiciariamente acreditados a través de los testigos. Entre otros, el conductor del autobús que circulaba justo detrás del investigado.

La jueza niega la libertad al conductor

Tras atropellar y causar la muerte de Álvaro junto a la discoteca Supernova, Luigi Anthony V. M. decidió pisar el acelerador y emprender la huida. Sin embargo, una patrulla de la Policía Nacional le iba a dar poco después el alto en el Arrabal. Cuando los agentes le preguntaron por los daños que presentaba su vehículo, les contestó que pensaba que había chocado con una paloma. Y al soplar en el etilómetro, dio positivo en alcohol (la tasa fue de 0,51 mg/l). Todas estas circunstancias hicieron que el juez de guardia ordenara su ingreso en prisión provisional, donde finalmente seguirá hasta que se celebre el juicio.

Al llevar dos años preso sin haber sido juzgado, hace poco se celebró una vista para decidir si se prorrogaba la medida y el acusado seguía en la cárcel de Zuera. Tras valorar los argumentos de las partes, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 ha decidido que así sea. Cuatro meses después del atropello, se llegó a autorizar la salida de la cárcel del conductor con un fianza de 4.000 euros. Pero este no llegó a pisar la calle, ya que la Audiencia de Zaragoza revocó finalmente la decisión.

La Audiencia reconoce a otra víctima

El joven de La Puebla de Alfindén perdió la vida en el atropello de la avenida de José Atarés, pero hubo otra amiga de 19 años que también resultó lesionada al ser embestida por el coche. Ahora, la Audiencia de Zaragoza acaba de reconocer el derecho de una tercera persona, otra joven, amiga de los anteriores, a ser reconocida como víctima y por tanto indemnizada. La chica no fue alcanzada por el vehículo mi sufrió lesiones físicas, pero el ser testigo de lo ocurrido le ha causado graves daños psicológicos. Tanto es así, que los forenses valoran con 15 puntos su estrés psicológico. La aseguradora impugnó la petición de esta joven de ser reconocida como perjudicada, ya que llegó bastante después y la consideraba “extemporánea”. Sin embargo, los magistrados de la Audiencia Provincial han rechazado el recurso.