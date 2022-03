La madre del joven atropellado en Zaragoza hace dos semanas quiere encontrar a la chica que lo ayudó

Dos semanas después de perder a su hijo en un atropello ocurrido la madrugada del pasado domingo, 27 de febrero, la zaragozana Eva Villén, vecina de La Puebla de Alfindén, ha sacado fuerzas para agradecer todos los mensajes de apoyo y afecto recibidos en estos momentos de "profundo dolor" para esta familia.

"Desde el dolor más profundo de mi corazón y de mi alma, quiero dar las GRACIAS INFINITAS a todas las personas, conocidas y no conocidas, familiares y amigos, que desde el primer momento me/nos han apoyado y enviado su amor", afirma Villén en un grupo de Facebook que reúne a vecinos del municipio zaragozano de La Puebla de Alfindén.

En su publicación, la madre de Álvaro confiesa que le gustaría agradecer personalmente a la joven que se bajó del autobús en el momento del accidente para prestarle asistencia sanitaria a su hijo: "me gustaría conocerla y abrazarla", reconoce. También dedica unas emotivas palabras a los servicios de emergencia que atendieron a Álvaro, de 17 años, en el lugar del accidente, a los médicos del Servet que hicieron todo lo posible por salvarle la vida y a los policías que consiguieron detener a las pocas horas del atropello al conductor bebido que se dio a la fuga tras el trágico suceso.

"GRACIA Y GRACIAS. Desde sus amigos que en ese desgarrador momento estaban con Álvaro, a la chica que bajó de un autobús a prestarle asistencia (que me gustaría conocerla y abrazarla) a los sanitarios que allí le atendieron, a la policía que enseguida capturaron al "individuo" que me quitó a mi hijo. A los médicos del Servet que se volcaron con Álvaro y nos dejaron despedirnos de él todo el día. A la alcaldesa del Ayuntamiento de La Puebla de Alfinden, que en todo momento prestó su ayuda. A protección civil, policía local y demás servicios del pueblo (...). Gracias por todos homenajes, tanto en fotos, palabras, frases, partidos y demás... Jamás pensé que me segaran y arrancaran la vida de mi hijo así. Y jamás imaginé cuánta gente maravillosamente buena estaba a mi lado y al suyo", concluye esta madre.