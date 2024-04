Los acusados de un ‘simpa’ de 3.535 euros en un bautizo en Cuarte se enfrentan a penas de prisión

La pareja que encargó un banquete para celebrar el bautizo de su hijo y decidió marcharse sin pagar, tal y como denunció el hostelero afectado, se sentará en el banquillo de los acusados como autora de un delito de estafa. La Fiscalía solicita para el matrimonio un año de cárcel mientras que la acusación particular eleva la pena a seis años, puesto que considera que el engaño revistió especial gravedad por la cuantía y afectó a bienes de utilidad social.

El festejo se celebró en abril de 2023 en un restaurante de Cuarte de Huerva al que asistieron 59 personas. Según las acusaciones, los acusados Ciprian A. y Cristina O. se personaron días antes en el establecimiento y concertaron con una de sus empleadas un banquete con un menú de 60 euros por comensal. En concepto de señal entregaron 100 euros, según los afectados.

Llegado el día del evento, que comenzó a las 20.30, todo transcurrió con normalidad y las camareras sirvieron cena para 54 adultos y 5 niños. Sin embargo, cuando ya se aproximaba la hora de cierre, sobre las 3.45, se desató una discusión entre varios de los invitados y buena parte de los mismos salieron del restaurante, mientras que otros se quedaron dentro. La situación no se calmó hasta las 5.15, aproximadamente, momento que una de las empleadas entregó a la pareja la nota con la cuenta, que ascendía a 3.525 euros. Pero, sin ningún tipo de explicación, los acusados se negaron a abonarla. En ese mismo momento el propietario llamó a la Guardia Civil para denunciar los hechos y la pareja y los invitados abandonaron el local.

La abogada de la acusación particular, Elisa Cardona, mantiene en su escrito de calificación que después de esa fecha no han abonado ninguna cantidad y que, además, el ‘simpa’ causó un importante perjuicio a económico a la sociedad, que no pudo pudo pagar las nóminas de tres trabajadoras ni cumplir con las obligaciones tributarias de la empresa, que tuvo que pedir el aplazamiento del pago del IVA del segundo trimestre de 2023 por importe de 2.907 euros.

Por esa razón, considera que los acusados son autores de un delito de estafa agravada dado el perjuicio causado a la empresa, que se ha quedado en una situación económica precaria. Además de la pena de seis años de cárcel, solicita sendas multas de diez meses a razón de 8 euros diarios y, en el caso de que la condena exceda de un año, que sean expulsados de España. Lógicamente reclama el pago de la cantidad estafada más los intereses legales.

Por su parte, cuando Ciprian A. y Cristina O. declararon en su día ante la Guardia Civil alegaron en su defensa que habían abonado previamente al festejo 3.000 euros, en billetes de 50, a la persona con la que acordó la reserva, pago del que no tienen recibo ni justificante.

La mujer, asistida por la letrada Mercedes Vilda, explicó que entregó esa cantidad porque suponía que era la mitad de lo que costaba la celebración, aunque luego fue menos gente de la prevista. Ante la pregunta de por qué no abonó los 525 euros de diferencia, argumentó que fue porque al segundo día de reservar les pidieron 3.000 más y por no estar conformes con lo exigido, ya que pactaron barra libre y les cobraron algunas bebidas. A pesar de todo ello, la denunciada, reconoció que no pidió el libro de reclamaciones. El acusado, defendido por el abogado Joaquín Jiménez, declaró en términos similares.