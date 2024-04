El Salud estudia que el personal de enfermería también pueda retrasar su jubilación hasta los 70 años

La Consejería de Sanidad estudia que el personal de enfermería en Aragón tenga posibilidad de prolongar el servicio activo hasta los 70 años, como ya se ofrece a los médicos. Una medida que se podría hacer también extensiva de manera extraordinaria a aquellos casos que, "por su especial desempeño, se consideren de carácter esencial para la continuidad de la asistencia".

El Plan estratégico de ordenación de recursos humanos del Salud está caducado desde 2020 y, por esta razón, según reconoce la gerente de este servicio, Ana Castillo, se ha empezado a trabajar en la elaboración de uno nuevo: "Pero mientras no esté redactado, queremos anticiparnos a posibles situaciones que pueden surgir o no, pero que tenemos que prever". Se trataría, resume, de establecer herramientas ante una carencia de profesionales de enfermería a medio plazo. Y pone como ejemplo que hace unos años había superávit de médicos y ahora hay escasez de especialistas. En 2017 se acordó la prolongación en el servicio activo de los facultativos de centros sanitarios del Salud hasta los 67; y en 2019 se amplió hasta los 70 años. 299 facultativos de familia y 28 pediatras de atención primaria cumplen la edad de jubilación entre 2024 y 2027. En estos momentos hay 302 médicos que han prolongado el servicio activo (además de 41 que se acogen a la jubilación activa en atención primaria).

Ante un escenario de carencia de profesionales, se hace necesaria la modificación del Plan de ordenación de recursos humanos del Salud para regular la prolongación del servicio activo incluyendo a enfermería y, excepcionalmente, "al personal que realiza labores de apoyo y asesoramiento aprovechando su experiencia profesional en aras de un buen gobierno".

"La mayoría se retira antes"

La dirección de Recursos Humanos del Salud está valorando esta medida, que trasladó la semana pasada a los representantes de los trabajadores para que presenten alegaciones, con la idea de volver a reunirse en unos días. Desde Cemsatse (que engloba a los Sindicatos Médicos de Aragón -CESM Aragón y Fasamet- y de Enfermería Satse), la secretaria autonómica de Satse, Mari Cruz Oliván, indica que "hay falta de personal en momentos puntuales –como en la época estival–, pero se prevé que puede llegar a haber problemas". "Nos parece que está bien que se valore" y, de forma voluntaria, "si alguien quisiera continuar, que tenga la opción de hacerlo". Alguna enfermera lo ha solicitado y se le ha denegado.

Pero, tal y como subraya: "La inmensa mayoría lo que hace es jubilarse antes de tiempo". Una posibilidad a la que se acogen, dice, a partir de los 63 años, "siempre que tengan el mínimo de años cotizados". No en vano, destaca Oliván: "Esta es una profesión en la que hemos empezado desde muy jóvenes". En su opinión, es un trabajo que, en algunos casos, exige "hacer turnos, trabajar fines de semana... Eso es una sobrecarga física y mental".

Los sindicatos coinciden en que cuando se prolongó la permanencia en el servicio activo a los facultativos "se hizo un estudio que incluía las futuras jubilaciones que se iban a producir y el déficit que existía". Jessica Fessenden, responsable de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Aragón, explica que han solicitado al Salud que "motive la necesidad real de la ampliación de enfermería hasta los 70 años para ver si es necesario". Y añade: "Nos parece bien, siempre y cuando sea necesario, pero no entendemos que sea una necesidad urgente ahora".

La secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC. OO. Aragón, Delia Lizana, coincide en que "en este momento, la foto no la tenemos, porque para ampliar la edad de jubilación de médicos se hizo un estudio con el plan de reordenación de recursos humanos con las jubilaciones que se iban a producir". Además, indica: "Apostamos por acceder a la jubilación anticipadamente y, por otra parte, no vamos a dar el visto bueno a alguna excepcionalidad". Para Elena Lahoz, secretaria de Sanidad de UGT Aragón, es preciso "estudiar muy bien este documento, porque es un tema muy delicado ya que eximen algunas categorías y no es una instrucción clara". Desde FTPS (sindicato que agrupa a SAE y TCAE), María Jesús Domenech, secretaria autonómica de SAE Aragón, indica: "No tendríamos ninguna objeción. Sería para todas las categorías pero podría ser una medida más necesaria para enfermería".