Jubilación a los 70 años: adiós a la consulta tras más de cuatro décadas de experiencia

El doctor Alfredo Perches cumplirá 70 años el 5 de marzo. Será el momento en el que dirá adiós a su consulta en El Burgo de Ebro, que pertenece al centro de salud de Fuentes de Ebro: “A mí me gustaría seguir, estoy bien física y mentalmente, pero no me queda otro remedio”. Porque la ley no le permite continuar. “Quiero mantenerme activo, en alguna organización social sin ánimo de lucro, pero será ya a un ritmo más tranquilo, sin tanto compromiso como ahora”, destaca. En Aragón, 299 facultativos de Familia y 28 pediatras de Atención Primaria cumplen la edad de jubilación entre 2024 y 2027, más del 20% del total.

Por delante le quedan solo seis días de trabajo, porque tiene que recuperar jornadas festivas, antes de dejar atrás más de 43 años de dedicación a la Medicina Familiar, los últimos 10 en El Burgo, además de los dos años y medio que se centró en la Enfermería, formación que también tiene. “Hace cinco años pasé por un problema de salud, que superé. En 2019 me jubilaron, pero yo me encontraba tan bien que quería seguir, e incluso tuve que pelear con la Administración para hacerlo”. Recurrió, le dieron la razón y anularon su jubilación. Hasta ahora.

En El Burgo de Ebro atiende cerca de 2.000 tarjetas sanitarias: “Trabajo aquí todos los días y hago guardias en Fuentes de Ebro”. Podría estar exento de esta función, pero también decidió continuar con esta responsabilidad: “Ha sido un reto para mí, y un compromiso con mis pacientes”.

La experiencia que acumula le permite tener una visión de los problemas que arrastra la Atención Primaria: “Tiene que ir a mejor, no puede seguir como está ahora mismo”. Este nivel asistencial “está agotándose, se está quemando”. Los profesionales están cansados, dice, “y así no pueden trabajar a gusto”. El problema más grave, asegura, “es la falta de médicos”. No hay sustitutos: “Y tenemos que doblar consultas”. Muchos optan por abandonar.

El doctor Perches pertenece a la generación médica del ‘baby boom’: “En mi promoción salimos 800”. "Eran otros tiempos", apunta. En la última convocatoria mir se han ofertado 265 plazas en total, 82 de ellas para la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.

“Lo que habría que hacer para retener a las nuevas generaciones que acaban la residencia es ofrecerles buenas condiciones y seguridad”, reflexiona: "Mucho tiene que modificar la Administración desde la base de la Primaria para que el futuro sea esperanzador". Y, señala: "Si pueden elegir, pocos se decantan por el medio rural”. Al mismo tiempo pone el foco en otro problema con el que se topan en la consulta: la excesiva carga burocrática.

La Consejería de Sanidad trabaja sobre la modificación del mapa sanitario: “Yo tengo 2.000 cartillas. Hay días que llego a atender a entre 70 y 80 pacientes”, lejos del límite establecido en 35 diarios. "Acabas cansado, y resulta duro, por mucho que te guste. Es fundamental prestar la atención debida a cada consulta. Y para eso se necesitan profesionales”, destaca.

“Si vienen pacientes a la consulta no les podemos dejar sin atender. La Primaria es precisamente eso, el primer sistema de acceso. Y si lo cortamos, se provocan las demoras. Tengo que intentar que la gente que que depende de mí esté atendida los antes posible”, sostiene, aunque lo hace a costa de una “sobrecarga”.