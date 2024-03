Serrano recalca que en La Nueva Romareda se seguirá el Plan A y pide "prudencia" ante un posible Plan B

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha recalcado que el Gobierno de la ciudad seguirá el Plan A que prevé compatibilizar la demolición y construcción por fases del nuevo estadio de La Romareda, y ha pedido "prudencia" ante un posible Plan B en el que se tendría que hacer un campo de fútbol más pequeño y provisional para que el Real Zaragoza pudiera jugar partidos como ha observado La Liga.

"Cuando se trabaja es importante ser prudente y no anticipar cosas que pueden ser o no y tener otro camino", ha reiterado Serrano en la rueda de prensa posterior al Gobierno de Zaragoza.

Ha recordado que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, dijo que los aficionados del Real Zaragoza "no deben perder de vista que el Plan A de construcción de La Nueva Romareda contempla en fases en el que los "redactores del proyecto buscan el máximo aforo y comodidad para los aficionados".

Ambos aspectos ya se recogen en el proyecto de demolición del estadio, cuya fase sur ya está en licitación. "Es importante fijarse en las certezas como es el Plan A para trabajar en el nuevo estadio al tiempo que se juegan partidos".

Discreción

Ha apuntado que "también se ha informado de que se trabaja en otros escenarios que pasan por las manifestaciones de La Liga para ver otras posibilidades y poder jugar los partidos y, "en eso, estamos".

"Me gusta ser extremadamente prudente -ha recalcado- porque para que todo sea transparente y se pueda contar con transparencia se requiere discreción. Hasta que no se tengan certezas y cuando haya plan o no que contar se trasladará por la alcaldesa con todo lujo de detalles".

Asimismo, ha dejado claro que el 7 de julio se trabajará en el interior de La Romareda -al ser la fecha prevista de inicio de la demolición de la zona sur- y "no va a dar tiempo a con carácter previo a tener una solución definitiva porque no falta mucho tiempo y puede haber alternativas, pero ejecutarla ya veremos".

A su parecer, el Plan A es haber hecho lo "difícil" y ahora se está mejorando algo que ha sido un "logro" para la ciudad. "Es un Plan A sólido y se estudiarán otros escenarios, es nuestra obligación y con la voluntad de que el equipo de fútbol y los aficionados estén de la manera más confortable y los aforos sean los máximos posibles", ha concluido.