La espera de casi un año de una familia de Purroy para conectarse a la fibra óptica

La conectividad por fibra óptica es un servicio cada vez más demandado y en la pequeña pedanía de Purroy, perteneciente a la localidad de Morés, en la comarca de la Comunidad de Calatayud, ha llegado a prácticamente todos los vecinos. Casi a todos. Hasta siete hogares esperan que se resuelva una incidencia para contar con un acceso a internet en plenas condiciones y entre ellos está, desde hace ya casi un año, el de Gregorio Gutiérrez, que con 93 años lo necesita para que funcione el servicio de teleasistencia domiciliaria.

"Lo solicitamos en abril de 2023, después de que de Telefónica vinieran a dar una charla al pueblo para explicarnos el cambio que iba a haber de cobre a fibra. Nos incluía la teleasistencia y se quedaba bien de precio. Así que lo pedimos", recuerda Maribel Gutiérrez, hija de Gregorio y que vive con él durante todo el año en el pueblo. Desde abril esperaron hasta octubre, cuando un técnico les dijo que acudiría a instalar. En diciembre, finalmente, un operario intentó conectar, pero no había caja para poder llevarla a cabo.

Desde la compañía confirman que todavía está pendiente de instalar la caja terminal de fibra óptica. También asumen que no hay un día exacto previsto para su colocación, pero puntualizan que el proceso "ya está en marcha" y que se busca que en próximas fechas "poder dar servicio".

En este punto, Gutiérrez explica que "al no haber caja se fue y queda constancia de que hay una incidencia, pero nadie de la empresa viene a poner bien la caja para que se pueda conectar". Como consecuencia, el proceso ha entrado en un bucle: un técnico va a realizar la conexión, al no haber caja se va y se pone una incidencia, la familia la vuelve a pedir y todo se repite. "Van ya tres veces y es que es un absurdo, porque es un problema de coordinación o no sabemos", relata Maribel.

Lo dice señalando el cable que sale del casco urbano de Purroy, cruza el puente sobre el Jalón y llega hasta otra casa situada a menos de 50 metros de su hogar en línea recta. "Nos dicen que no es posible porque el tendido actual no está realizado correctamente, pero creemos que tendrían que arreglarlo y ya está", remarca. Así, indica que "si se pusiera, hay otros siete domicilios que también se conectarían". "Ahora la fibra es necesaria para todo, tanto para ocio como para mi hija que le hace falta para hacer la tarea si venimos en verano o los fines de semana", señala Joaquín Civia.

En su caso, el proceso, aseguran, "está parado" y piden a la empresa que se retome "lo más pronto posible". "El servicio lo utilizan bastantes vecinos. Hasta una familia puede teletrabajar desde aquí gracias a tener fibra", apunta otro habitante de la localidad, Santiago Gimeno, que recuerda que "mucha gente se apunto después de la charla".