Los niños y jóvenes de Zaragoza y la adicción a internet: 6 horas al día pegados a la pantalla

Más de seis horas delante de una pantalla pueden llegar a pasar los niños y jóvenes zaragozanos los fines de semana. Alrededor de un 70% prefieren utilizar internet o las redes sociales como forma de ocio antes incluso que salir con sus amigos o hacer deporte, y mucho más si se compara con otras aficiones que eran mucho más mayoritarias antes de la llegada de las nuevas tecnologías, como leer, pintar o tocar instrumentos musicales. Es un comportamiento cada vez más habitual y que puede derivar en conductas problemáticas de abuso e incluso, en los casos más extremos, en una adicción. Por eso, el Ayuntamiento de Zaragoza va a poner en marcha en mayo una asesoría específica.

Los datos se desprenden de un estudio elaborado entre octubre y noviembre del año pasado en el que han participado 1.129 personas residentes en la ciudad con edades comprendidas entre los 12 y los 25 años. Se ha entrevistado tanto a estudiantes de centros educativos, públicos y privados, como a población activa e inactiva mayor de edad. Siete de cada diez han asegurado que pasar tiempo en internet es su actividad mayoritaria, que hacen con una frecuencia de 5 a 7 días por semana.

Además, el 21% declara que les resultaría "muy complicado o imposible" reducir el tiempo que pasan frente a las pantallas. "La preocupación de las familias está claramente fundada. Vemos que tanto la infancia como la población joven está cada vez más desprotegida", ha declarado este miércoles la concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, durante la presentación de unos datos que ha calificado de "preocupantes".

La investigación analiza también el papel que juegan las madres y padres en el comportamiento de sus hijos. Aunque se desprende que las relaciones entre unos y otros son "generalmente buenas" sí que se ha detectado una preocupante "indiferencia" por parte de algunos de ellos. Así, cuatro de cada diez progenitores no saben cómo van sus hijos en el colegio ni tampoco lo que hacen cuando utilizan el teléfono móvil o el ordenador. La mitad no fijan normas claras sobre qué hacer en casa o fuera de ella.

"Esta hiperconexión sin control parental es en muchos casos un problema que afecta a la salud mental", ha alertado la edil, que ha estado acompañada de Irene Belloc, la directora del Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones (CMAPA), donde se llevarán a cabo las asesorías.