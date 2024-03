Zaragoza tendrá nuevos contenedores para la basura orgánica que se activarán con tarjeta

Zaragoza aspira a reciclar 6.000 toneladas de basura orgánica este 2024. El Ayuntamiento instalará 2.000 contenedores marrones por toda la ciudad para cumplir las directrices europeas y separar este tipo de residuos -entre los que se incluyen restos de comida, infusiones, cáscaras de marisco, posos de café, palillos o papel de cocina sucio- del resto.

La campaña comenzará en el Actur, donde ya se desarrolló una experiencia piloto durante el gobierno de ZEC, el próximo 1 de abril. Solo en este distrito se colocarán 160 contenedores, ya que la idea, según han avanzado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, es que estén presentes “en todas las islas de aportación”.

Los nuevos contenedores dejarán atrás el sistema de llave de la anterior etapa y apostarán por una cerradura electrónica. Se activarán mediante una tarjeta que se repartirá gratuitamente a cada domicilio o a través de una aplicación para teléfonos móviles que funcionará por bluetooth, una fórmula con la que se busca mejorar la calidad del compost generado, que se utilizará como abono para los parques de la ciudad o el Bosque de los Zaragozanos, y evitar los malos olores.

Hasta ahora se habían hecho dos experiencias de prueba. La del Actur, con contenedores cerrados, y la de avenida de Goya, donde no tenían cerradura. “Esto nos ha permitido ver que la calidad del compost no tiene nada que ver entre una y otra, de ahí que se haya apostado por este sistema”, ha detallado la regidora. Las tarjetas se enviarán a los domicilios, aunque también se podrá preguntar por ellas en las juntas de distrito y en las oficinas de FCC. Su uso será “totalmente anónimo”, aunque sí permitirá al Ayuntamiento saber en qué zonas se está reciclando más y en cuáles hay que hacer un refuerzo de las acciones de concienciación. “Por suerte, no partimos de cero. Zaragoza es una referencia a nivel nacional. El porcentaje de separación de residuos está en el 55% frente al 30% de la media”, ha señalado Chueca.

Tras el Actur será el turno del Rabal, Santa Isabel y Las Fuentes, que podrán hacer uso del quinto contenedor desde el 15 de abril. “A partir de ahí, irá llegando al resto de distritos y barrios rurales de forma progresiva, en intervalos de aproximadamente dos semanas. La idea es terminar en octubre”, ha concretado Gaudes.

En paralelo, se van a ampliar las acciones con los llamados grandes productores. “En este caso, la campaña empezó en 2020 en distintos supermercados -en total están adheridos 28 establecimientos- y Mercazaragoza, lo que permite reciclar 1.400 toneladas de materia orgánica. En 2024 damos un paso más, y no solamente cumplimos con la legislación española, sino que llegaremos a más mercados y negocios de hostelería, especialmente en el Centro y el Casco Histórico, donde hay una mayor concentración”, ha completado Chueca.

La aplicación necesaria para abrir los contenedores (bitPAYT) se puede descargar ya tanto para móviles con sistema operativo iOS como Android, aunque no se activará hasta que estén implantados. Respecto a la recogida, la titular de Medio Ambiente ha explicado que en barrios como el Casco y zonas de San José y Vía Ibérica habrá un sistema doble. Esto ocurrirá en calles con contenedores soterrados, donde se instalarán otros de 240 litros que “se recogerán y se quitarán cada día”, permitiendo depositar la basura en horario de 20.00 a 23.00. En el caso de Valdespartera, se hará a través del sistema de recogida neumática, una vez instalados los nuevos contenedores en el resto de la ciudad.

El Ayuntamiento hará una importante campaña de divulgación. En las cartas que enviará a las casas se explicará cómo descargarse la aplicación y qué tipo de residuos van en estos contenedores. Además, ha editado 300.000 folletos. “También se tratará en el próximo consejo sectorial de medio ambiente y habrá acciones con la hostelería y las juntas de distrito. Y ante cualquier duda, los ciudadanos podrán llamar al 010 o al servicio de atención de FCC”, han apuntado.

Chueca ha reconocido que el éxito o el fracaso de esta iniciativa “dependerá de los ciudadanos”, a quienes ha querido agradecer de antemano el esfuerzo que van a tener que hacer para separar estos residuos en origen. “Estoy convencida de que va a tener una gran acogida”, ha dicho.