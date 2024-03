El palacio con las ventanas más antiguas de Zaragoza: “Se construyó hace casi 500 años en el cogollo del poder”

Zaragoza alberga numerosos palacios renacentistas, sin embargo solo en uno de ellos se puede ver cómo era la vida diaria de una familia acomodada en la ciudad de los siglos XVI y XVII. La mayoría de estos palacios se han rehabilitado, pero han sufrido también modificaciones para adaptarse a sus nuevos usos como salas de exposiciones, entidades bancarias o sedes de distintas administraciones públicas en el siglo XXI.

En la actualidad queda solamente un único edificio de estas características en la ciudad que “está sin tocar, tal y como estaba en el siglo XVI”. Se trata del palacio de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza o antigua Casa Donlope, en la calle Dormer, detrás de la Seo. El palacio se encuentra parcialmente restaurado y “se ha recuperado su estructura original, que se había perdido a lo largo del siglo XIX para hacer pisos”, explica Armando Serrano, historiador y asesor histórico de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, que tiene su sede en esta antigua casa señorial.

Gracias a esta recuperación puede verse el patio del palacio, el único que todavía se encuentra a cielo abierto y que es el eje principal del edificio, desde el que parte la gran escalera monumental que lleva a la primera planta. Es, precisamente, esa planta noble la que se muestra a los visitantes en las visitas guiadas que hace la Real Maestranza.

Unas ventanas con 5 siglos de historia

Sin embargo, nuestra atención se dirige hacia las tres ventanas de madera de unos 60 centímetros que también dan al patio pero que se encuentran en la entreplanta del edificio y que pasan, en principio, fácilmente desapercibidas. Sin embargo, esos ventanos de madera son una de las joyas del palacio puesto que están consideradas como las ventanas más antiguas que se conservan en la ciudad. Datan del segundo tercio del siglo XVI, entre los años 1530 y 1560, y se encuentran en el mismo lugar para el que fueron concebidas: “Esto muy raro y por ese motivo son únicas”, confiesa Serrano.

El palacio de la Real Maestranza de Caballería alberga las ventanas más antiguas de Zaragoza, datadas en el siglo XVI. Oliver Duch

Las ventanas se encuentran divididas en cuarterones y están muy trabajadas. “No son ventanas corrientes. Todo el mundo que entraba las veía por lo que se encargaron unas ventanas ricas que mostrasen el poder del dueño de la casa, el jurista Miguel Donlope, uno de los hombres más influyentes de la Zaragoza renacentista”, señala Serrano.

Otra de la particularidad de estos ventanales es que no tienen cristales. “Nunca los han tenido porque no fue normal poner cristales en las ventanas hasta el siglo XVIII. Para evitar el frío se cerraban los ventanos o se ponían telas enceradas que las hacían impermeables y dejaban entrar la luz”, continua el asesor histórico.

“Estas ventanas corresponden a las estancias privadas del edificio, en el que vivía la familia de Donlope”, apunta Serrano. Se trata de unas habitaciones situadas en la entreplanta del palacio, más cómodas para el día a día y más fáciles de calentar en invierno que los grandes salones de la zona noble, en la primera planta.

“La familia de Donlope veía pasar la vida a través de esas ventanas, por ahí controlaban las visitas”, añade Serrano. Y es que las puertas del patio permanecían abiertas todo el día y debían de ser un trajín de personas entrando y saliendo continuamente debido a los negocios y a la alta posición que tenía en la ciudad el propietario.

La milla de oro del siglo XVI

“Era muy poderoso política y económicamente y prueba de ello es el lugar donde se hace la casa, justo enfrente de donde estaba entonces la puerta principal de la catedral -la puerta principal de la Seo en la actualidad es del siglo XVIII-”, señala. “Por esa puerta entraban los reyes de Aragón para ser coronados, el palacio arzobispal se encuentra al lado, al igual que las Casas del Concejo -el Ayuntamiento de la época., es decir, Donlope se hace su casa en la milla de oro del poder político de la Zaragoza del siglo XVI, era el cogollo del poder", asevera Serrano.

Otra ventana del palacio, muestra precisamente esta alta posición del propietario. En la entreplanta, donde están las habitaciones privadas, se encuentra una estancia que se cree pudo ser su despacho. En ella hay dos pequeños vanos. El primero da al exterior del palacio y su posición privilegiada permite controlar todo el movimiento que se producía a lo largo de la calle y de la puerta de la catedral. “Es conocida como la ventana del poder”, informa el asesor histórico. La otra, daba al zaguán de entrada y controlaba a todos los visitantes: “Era el portero automático de la época”, ilustra.

Una joya descubierta en pandemia

Los meses de pandemia dieron lugar a un hallazgo artístico e histórico importante en el palacio. Durante la reparación de una humedad en uno de los accesos al salón de recepciones de la primera planta -la zona noble del palacio- dieron por casualidad con un tímpano de piedra en medio relieve del siglo XVI que representa el escudo de Donlope y que estaba oculto bajo el muro, tapado en siglos posteriores.

Unas obras recientes descubrieron este tímpano de piedra con el escudo de Donlope. Oliver Duch

“Me llamó el encargado de mantenimiento diciéndome que había salido una cabeza debajo del yeso y me asusté pensando que se refería a un cráneo. Le dije que parara completamente y me acerqué corriendo. Afortunadamente no fue así y resultó ser parte de la decoración del tímpano. Ha sido un hallazgo muy importante que hemos sacado a la luz”, prosigue.

No son las únicas peculiaridades del palacio. Además de tener las ventanas más antiguas, posee las únicas cuadras renacentistas que se conservan en Zaragoza. “Las hemos restaurado y se puede ver la gran capacidad que tenían, reflejo del poder de su dueño", indica. Desde su cuadra privada, donde guardaba su caballo, Donlope tenía acceso directo a su despacho: "Era un aparcamiento con acceso directo”, asegura Serrano.

Y el patio de caballerizas guarda un último elemento singular. Un pozo del siglo XVI “que siempre tiene agua”. “En verano, cuando el Ebro lleva menos caudal, hemos llegado a medir una profundidad de 21 metros”, asegura José María Ansodi, encargado del mantenimiento del palacio “de toda la vida” y descubridor del tímpano durante la pandemia. “Aunque tengo ya 77 años vengo cada día a dar vuelta y controlar al personal de limpieza. Este palacio es mi ilusión”, dice, emocionado.