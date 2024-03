María Pilar y Vicente, una celebración de aniversario de boda en Mallorca sin final feliz

Ya solo queda hospitalizada en Mallorca una de las aragonesas que viajaba en el autobús del Imserso que el pasado 11 de marzo se salió de la carretera durante una excursión a las cuevas de Arta. Se trata de Emilia López, de 67 años y víctima más grave del accidente, a la que tuvieron que reconstruir el brazo izquierdo y sufre una triple fractura de pelvis. El otro zaragozano que seguía ingresado, Vicente Moreno, de 73 años, recibió el alta médica el pasado viernes y ese mismo día tomó un vuelo de regreso a la capital del Ebro.

"Estamos muy agradecidos a todo el personal del hospital de Muro. Nos han tratado de forma formidable. Y cuando te ves tan apurada, agradeces mucho sentirte arropado", explica a HERALDO María Pilar Palacios, de 70 años y esposa de Vicente, del que al principio se dijo que era de Daroca pero nació en Alcalá de Moncayo. El matrimonio estaba celebrando su aniversario de boda en las islas cuando se produjo el fatal accidente. "No fue precisamente un final feliz. Yo salí solo magullada, pero mi marido resultó peor parado. Tuvieron que ingresarlo y operarlo del hombro", explicaba.

En el autocar siniestrado viajaba una veintena de aragoneses, de los que diez tuvieron que pasar por urgencias. Salvo Emilia y Vicente, todo el grupo regresó el pasado miércoles a Zaragoza. "Pensaron que lo de mi esposo era menos grave, pero al final tuvo que someterse a una intervención quirúrgica de cinco horas", contaba María Pilar. "El vuelo de vuelta fue muy bien, hasta nos reservaron un lugar especial en el avión –añadía–, Pero esta pasada madrugada –por la del viernes­– he visto que Vicente tenía la mano como necrosada y me he asustado mucho. Tanto que he llamado a una ambulancia y nos hemos ido a urgencias". Afortunadamente, parece que no era nada grave y la evolución de operación es buena.

Quejas por la falta de atención

La familia Moreno Palacios solo tiene palabras de agradecimiento para los sanitarios. Pero no así con el Imserso, al que reprocha la "falta de sensibilidad» y de «trato directo" con las víctimas del accidente. "Saben que trabajan con personas mayores, gente que en circunstancias como estas se siente especialmente vulnerable. No puedes despacharte pidiéndoles que llamen por teléfono aquí o allá, que se busquen un hotel o que envíen un correo electrónico", criticaba Alejandro Moreno, hijo de Vicente y María Pilar. Como otros familiares de afectados, en cuanto pudo tomó un vuelo y se fue a echar una mano a sus padres. Y con ellos regresó el viernes a casa.

"Nosotros somos más jóvenes y estamos acostumbrados a desenvolvernos con las nuevas tecnologías. Pero ellos... El Imserso debería estar más preparado para estas situaciones, porque estas personas necesitan más atención", decía Alejandro. Su madre recordaba que ingresaron a su marido en la otra punta de la isla y tenía que hacer casi una hora de taxi para ir al hotel donde estaban alojados. "Me daban 9 euros por el viaje, cuando a mí me costaba 85", ponía de ejemplo. "Tengo que agradecer la inmensa ayuda que nos prestó la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, porque contactaron con la de aquí y a partir de entonces fue todo mucho más fácil. De hecho, nos buscaron un hotel justo enfrente del hospital", decía.

Al igual que esta familia, la de la aragonesa que sigue ingresada criticaba ayer en HERALDO la respuesta del Imserso. También lo hacía la hija de otra mujer que sufrió la fractura de varias costillas en el accidente.