Abrazos y lágrimas en la llegada a Zaragoza de los heridos del autobús de Mallorca: "Estuve sereno y ayudé, lo peor vino después"

Ya están en casa. Con algún brazo en cabestrillo, costillas rotas y vendajes, pero con un indisimulable gesto de felicidad en el rostro. Así han llegado al aeropuerto de Zaragoza desde Mallorca la veintena de jubilados aragoneses que el pasado lunes, 11 de marzo, se llevaron el susto de su vida al ver cómo el autobús del Imserso en el que viajaban a conocer las cuevas de Arta se salía de la carretera, se precipitaba por una pendiente y acababa volcando junto a la cuneta. Aunque se han levantado en torno a las cuatro de la mañana, no ha sido hasta pasadas las 9.20 cuando han cruzado por fin el portón de salidas de la terminal de Garrapinillos. En ese momento, al reencontrarse con sus familias, los nervios y emoción contenidos durante estos días se han desbordado.

“Ha sido una experiencia muy dura, pero tenemos que dar gracias porque podemos contarlo”. Así de vehemente se ha mostrado Agripino tras abrazarse con su hija Eva, quien llevaba ya un buen rato esperando a sus padres impaciente. “Reconozco que en el momento del accidente fui capaz de mantener la serenidad y ayudar a mi mujer y a otros pasajeros. Lo peor vino después, cuando los nervios me pasaron factura y empecé a ser verdaderamente consciente de lo que había ocurrido”, explicaba. Como única ‘herida de guerra’, la incisión que le causó detrás de la oreja izquierda la varilla de las gafas.

Antes de que el avión aterrizara, la hija de Agripino explicaba que fueron sus padres quienes le llamaron “enseguida” por teléfono para tranquilizarla. “Me dijeron que estaban bien, que no me preocupara”, pero, como es normal, ha sido al verlos y abrazarse este miércoles con ellos cuando ha respirado aliviada. “Mi padre me ha preguntado esta mañana que si los invitaría a comer, le encanta la crema de espinacas”, recordaba, esbozando una sonrisa.

Con varias costillas rotas pero feliz

Más intranquila se mostraba Estela. Y no sin motivos, ya que sus padres también viajaban en el autobús y no salieron bien parados. De hecho, su madre fue una de las diez aragonesas que tuvieron que pasar por el hospital. Tras hacerle varias pruebas y radiografías, comprobaron que la mujer tenía numerosos golpes y un par de costillas rotas. Pero ello no le ha impedido embarcarse hoy junto a su marido en el avión rumbo a la capital aragonesa. “Fue un susto enorme, pero estamos aquí. Ahora toca recuperarse”, señalaba, mientras se despedía de otra pareja.

Dos afectados del accidente en Mallorca Heraldo Dos Afectados Del Accidente En Mallorca

Uno de los primeros del grupo en salir al vestíbulo del aeropuerto ha sido Paulino, quien ha cruzado la puerta en silla de ruedas y con un brazo en cabestrillo. Sin embargo, su estado no es grave y enseguida se ha puesto en pie y ha empezado a despedirse efusivamente de varios de sus compañeros, entre ellos, Ángel y Pilar, quienes por suerte salieron ilesos del siniestro. “Hemos vuelto a nacer. Porque el momento en que el autocar patinó sobre la gravilla de la cuneta y se puso a dos ruedas sobre un lateral fue horrible”, recordaba el primero. “Si no llega a ser por los cinturones de seguridad, no sé que habría pasado -añadía-, porque muchos pasajeros se quedaron colgando de los asientos. De hecho, nosotros liberamos a varios. A los que vimos más delicados, los tranquilizamos y esperamos a que llegaran las asistencias”. Y lo cierto es que, cuando lo hicieron, más de una treintena de los 52 viajeros estaban ya fuera del vehículo.

Solo dos de los jubilados aragoneses que viajaban en el autocar se han quedado hospitalizados en Mallorca. Se trata de los heridos más graves, la mujer de Zaragoza a la que se trasladó en helicóptero y que presentaría varias fracturas en la pelvis. Y un vecino de Daroca que también tendrá que pasar por el quirófano, ya que sufrió lesiones importantes en los hombros.

La autovía estaba "saturada" y el chófer decidió salir

En cuanto a las causas que provocaron el vuelco, la Guardia Civil sigue investigando. Pilar, otra de las pasajeras del autobús siniestrado recordaba este miércoles el momento en el que cambiaron de carretera. “La autovía por la que circulábamos estaba saturada y el chófer cogió una secundaria. Y al llegar a una curva, que no era demasiado cerrada, fue cuando nos fuimos hacia un lado. Al volcar, yo perdí un poco la consciencia, pero tuve suerte y no tengo más que alguna magulladura”, relataba.

La que también sufrió algunos cortes en la cara fue María Ángeles, otra jubilada de Las Fuentes. Ella iba sentada junto a la ventanilla junto a su esposo. Al volcar, el autocar quedó apoyado sobre el lateral en el que ellos viajaban y costó algo más sacarlos. “Él está perfecto. Es más, fue quien nos llamó para tranquilizarnos. Mi hermana está algo más delicada, pero parece que nada grave”, señalaba Pedro mientras aguardaba el aterrizaje. “Están acostumbrados a viajar mucho y no querían que viniese a buscarlos. Pero ¿cómo no voy a venir?”, decía, también algo emocionado. Y lo cierto es que al verlos cruzar por la puerta, la alegría ha sido enorme.

Esta triste experiencia ha unido “muchísimo” al grupo, que no descarta ninguna celebración. “Esa misma tarde algunos ya lo estuvimos celebrando”, reconocía Ángel, al que lo que más le preocupa ahora es la evolución de los heridos más graves.