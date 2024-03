Doce mujeres mayores de Zaragoza dan el salto a la pasarela: "He renacido en este taller"

Sin límite de edad. Doce mujeres con edades comprendidas entre los de 50 y los 81 años han demostrado que nada les para. Este viernes han protagonizado un desfile donde ellas y sus creaciones han sido el foco de interés. Las participantes han destacado que con lo que realmente se quedan es con "la experiencia personal vivida".

Este acto es el punto final tras 12 talleres de costura que comenzaron hace un año, y que han sido impartidos por la academia HAC_R Creativo de Zaragoza junto a la asociación Isabel Martín, con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de acción social en la capital aragonesa. Juntos han propulsado el proyecto piloto en España ‘The Granny to Trendy’ sobre ‘Taller de moda: reciclaje textil para mujeres mayores’, financiado por la Comisión Europea con su programa Erasmus+. Bajo las condiciones de economía circular y sostenible de su socio portugués ‘Vintage for a cause’, estas nuevas costureras han tenido que darle una segunda vida a una prenda propia de su elección.

Más de 150 personas, entre amigos y familiares, han acudido a ver el trabajo realizado por las mujeres, en el que la emoción y la alegría compartida han sido los protagonistas. Yolanda, una de las participantes, relataba antes del desfile que lo está viviendo con "naturalidad porque los que vienen son seres queridos que ven lo mejor de nosotras". Esta mujer de 58 años ha dado una vuelta a un simple traje de caballero, prestado por su sobrino, para convertirlo en un conjunto adaptado que marca la diferencia. Su estilismo está formado por un pantalón en el que la cremallera ha sido situada atrás y la americana convertida en un chaleco. La participante hacía una reflexión que refleja lo que se ha construido en el taller: "Mi traje es de todas porque cada una me ha ayudado con algo diferente".

Y es que los lazos que se han creado son una de las experiencias que más valoran todas ellas. "Les ha unido mucho, más que coser, han vuelto a relacionarse y han creado unos lazos de amistad fuertes", relata Roberta Bueso, responsable de relaciones internaciones de la academia.

Vestidas con sus creaciones y maquilladas gracias a la colaboración de Elisa García Make up Academy se han subido a la pasarela y les han llovido los aplausos. Además, contaban con la participación de tres alumnos de la academia para cerrar el desfile y la presencia de Helena Antónia Silva, propulsora del proyecto original, quien ha acudido desde Portugal para ver las creaciones.

Roberta Bueso recuerda los inicios del taller: "Algunas de ellas vinieron muy inseguras, no querían tomarse las fotos al inicio del proyecto". Pero la unión hace la fuerza y así lo han ido demostrando conforme han ido avanzando los días: "Ves un crecimiento personal. Ahora ocho de ellas siguen formándose con nosotros en los talleres, incluida la de 81 años".

Una de las condiciones para poder acceder al taller es no estar activa laboralmente. Sin embargo, esa condición se pasó por alto en el caso de Yolanda, quien relata que llegó a conocer el taller por su participación pasada en otras actividades de la asociación Isabel Martín. "Me ha aportado cosas que no sabía, como la economía circular, tan importante estos días", pero sobre todo remarcaba "me he enamorado de la costura, desaproveché la oportunidad de aprender de mi madre y ahora lo estoy haciendo". Emocionada hacía balance: "He renacido con este taller", y agradecía a la academia: "Nos dan una oportunidad y eso ya es bastante".

Ya no solo tienen contacto con gente cercana a su edad sino que el intercambio intergeneracional ha estado presente a lo largo de los talleres. Alrededor de 25 alumnos voluntarios han participado en el proyecto para ayudar en la preparación y desarrollo de las sesiones de fotografías, en las colecciones que complementarán el desfile final, y en el ensayo y preparación del mismo. Algo que reconocen desde la academia que ha enriquecido aún más el proyecto para ambas partes.

El desfile no es lo único que protagonizan, sino que desde el viernes también se puede disfrutar de la exposición de fotografía 'Doce agujas'. Esta muestra enseña tanto el antes y el después de las prendas como de ellas mismas. Una de las participantes se sorprendía ante la evolución en la academia bromeando "cuando me vea mi marido me va a confundir con una treintañera", contaba Bueso a HERALDO. La exposición estará disponible para visitar hasta el 15 de junio en la academia HAC_R Creativo.