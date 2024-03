Vermú 'cero residuos' y recogida de basura en el humedal Ojo del Cura de Casetas

Casetas Nature, colectivo ecologista del barrio rural zaragozano, invita a todos los vecinos a sumarse a las II Jornadas Medioambientales, que se celebrarán durante la mañana de este domingo, 10 de marzo, en el entorno del Humedal Ojo del Cura, cerca del campo de fútbol municipal. Se trata de la segunda edición de la principal actividad de la asociación que trabaja por el cuidado del Medio Ambiente.

"Buscamos concienciar a la ciudadanía de la importancia de cuidar y respetar nuestros enclaves naturales, profundizando en su conocimiento mediante charlas divulgativas, limpiándolo de basuras indeseadas y disfrutando del entorno pasando allí una mañana agradable, reconfortante y divertida”, ha explicado Roberto Muñoz, portavoz de la organización. Casetas Nature promueve la puesta en valor de los enclaves naturales, su conocimiento por medio de charlas divulgativas, su cuidado organizando recogidas de basuraleza populares y su disfrute con un vermut zero-waste (sin generar basuras) como colofón. Todo ello abierto a la participación de todo el público sin inscripción previa, en el barrio rural de Casetas.

Charla sobre aves y vermú

Humedal del Ojo del Cura en el barrio zaragozano de Casetas. Casetas Nature

Todas las actividades se celebrarán en el entorno del Ojo del Cura. La jornada comenzará a las 10.00 de la mañana con una charla sobre avifauna de los humedales, tales como cigüeñuelas, andarríos, anades, cercetas o zampullines, con colaboración de ANSAR. A las 11.00 comenzará la recogida popular de "basuraleza" (residuos generados por el ser humano y abandonados en la naturaleza), para la cual Casetas Nature proporcionará bolsas de basura y guantes a los participantes voluntarios. En recogidas anteriores -esta será la 4ª organizada por el colectivo ecologista- se han llegado a recoger más de 200 kilos de basuraleza en aproximadamente 2 horas, según ha explicado el colectivo.

En esta II edición de las jornadas, habrá actividades infantiles "para que se anime toda la familia a participar sabiendo que los peques estarán entretenidos bien recogiendo, bien pintando o con las manualidades que hemos preparado", ha añadido. Finalmente, a las 13.00 habrá un 'Vermut zero waste' en la zona de merendero existente en el parque que rodea el humedal. "Se trata de, además de disfrutar de un rato distendido, demostrar que se puede preparar un bocado y una bebida para 30, 40 o 50 personas sin apenas generar basura” según cuenta Muñoz. En la cita del año pasado afirma que se generaron solo 46 gramos de basura no reciclable. "Encargamos la comida en hostelería del barrio, sin usar envases plásticos innecesarios, utilizamos vasos y cubiertos reutilizables y elegimos las compras con el objetivo de no generar residuos", pone como ejemplos de cómo conseguirlo.

Este enclave natural es "frecuentemente utilizado como zona de botellones y esto genera suciedad en forma de latas, vasos, botellas, colillas, etc", denuncian desde el colectivo. Casetas Nature reclama entre sus objetivos el cuidado del barrio y hace un "llamamiento al civismo responsable", manteniendo los entornos naturales limpios de basura.

Las jornadas cuentan con la colaboración de la Asociación de Vecinos de Casetas, el Proyecto Libera, la Junta Vecinal de Casetas y la organización ecologista ANSAR.