Desvalijan la vivienda de una vecina de Figueruelas durante el funeral de su marido

La oleada de robos en viviendas que desde el pasado mes de noviembre sufre el municipio zaragozano de Figueruelas empieza a preocupar y mucho a sus vecinos. Sobre todo, porque los ladrones han puesto sus ojos en una urbanización en concreto y han demostrado no tener ningún escrúpulo a la hora de actuar. Es más, parecen estar bien informados sobre las costumbres y movimientos de los inquilinos. Hasta el punto de que una mujer le desvalijaron hace unas semanas el domicilio mientras se celebraba el funeral de su marido.

Los asaltos empezaron a producirse el pasado mes de noviembre. Y desde entonces, se repiten a razón de “uno cada semana o semana y media”. Así lo asegura el alcalde de la localidad, Luis Bertol, quien no oculta el “miedo y preocupación” que hay en el pueblo. “Esta gente suele colarse en las casas cuando no hay nadie, pero una chica se los encontró dentro. El susto fue tremendo”, cuenta. Afortunadamente, los delincuentes -porque eran dos- se limitaron a darle un empujón y salir corriendo.

La población de Figueruelas ronda los 1.300 habitantes, pero todos los robos se han registrado en la misma zona: una urbanización de unifamiliares de reciente construcción ubicada en el acceso principal al municipio desde la autovía A-68. “Sabemos muy poco de la investigación, pero imaginamos que los ladrones eligen estas casas porque están más alejadas del centro y tienen más fácil escapatoria”, señala Bertol.

El último asalto se produjo el 23 de febrero, pero el Ayuntamiento de Figueruelas ya remitió una carta a la Delegación del Gobierno a mediados de enero pidiendo mayor presencia de la Guardia Civil. “Nosotros no tenemos cuartel, los más próximos son los de Alagón y Pedrola. Y tampoco están atendidos como deberían. En ocasiones, ha tenido que venir una patrulla de las Cinco Villas. Hablamos de un tiempo de respuesta de más de media hora. Los delincuentes lo saben. Y por eso les da igual que en la casa haya o no alarmas”, indica el regidor.

Patrullas vecinales

Según fuentes de la Delegación del Gobierno, el escrito del Consistorio se recibió el 12 de enero y, “al día siguiente, la Subdelegación se puso en contacto con la Comandancia de la Guardia Civil para trasladarle el caso”. “Lo que está claro es que los robos no han parado -comenta Bertol-. Y me consta que se están organizando patrullas vecinales para vigilar la zona y evitar nuevos allanamientos”. El alcalde comprende la reacción de estas personas, pero le inquieta que “a falta de patrullas de la Guardia Civil tengan que ser los propios afectados quienes asuman un riesgo que no deberían”.

El modus operandi se repite. Y prácticamente todos los asaltos se han producido al atardecer. Pero hay excepciones. Por ejemplo, el robo del que fue víctima una vecina el día que enterraba a su marido. Cuando llegó a casa tras el funeral, se habían llevado todas las joyas de oro que tenía, así como otras piezas de bisutería. Para esta víctima, resulta bastante llamativo que entraran en la vivienda -por el jardín y desde allí a través de una ventana de la segunda planta- justo ese día. Circunstancias como esta hacen sospechar a los vecinos que puede que los ladrones no vivan lejos.

Como consejo y hasta que se logre poner fin a esta oleada de robos, desde el Ayuntamiento de Figueruelas recomiendan a sus vecinos que cierren bien puertas y ventanas. Del mismo, les recomiendan que al volver, antes de acceder a los domicilios, se cercioren de que todo sigue cerrado. Y de notar algo extraño, se mantengan fuera y avisen enseguida a la Guardia Civil a través del 062.