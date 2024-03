Pina de Ebro prevé reabrir esta tarde la carretera cortada por la crecida del río

La crecida del Ebro ya ha remitido, pero todavía se siguen recuperando en los municipios donde el agua causó daños. Aunque fue ordinaria y finalmente no alcanzó ningún casco urbano, en el sector de la agricultura se cuentan por cientos las hectáreas de cultivo que, previsiblemente, acabarán echándose a perder tras pasar tanto tiempo bajo el agua. Además, en el término de Pina de Ebro, en la Ribera Baja, todavía permanece cortada la carretera A-1107, aunque la previsión es que pueda reabrirse al tráfico esta tarde.

El Ayuntamiento se encuentra esta mañana revisando el estado de esta vía, por donde todavía pasa "un pequeño hilo de agua" a causa del viento que se ha levantado esta zona, según indica su alcalde, Pablo Blanquet. Antes de que recupere por completo la normalidad tendrá que acudir los técnicos de la Dirección General de Carreteras para comprobar que se encuentra en buen estado y que la avenida no ha causado ningún daño que haya que reparar.

En cuanto a los terrenos anegados, Blanquet explica que los sistemas de desagüe están abiertos para que poco a poco el agua pueda ir volviendo al río, aunque calcula que aún se tardará "un par de días o tres" hasta que la situación vuelva a la normalidad. Además, la mota por donde se desbordó el río todavía sigue rota.

Desde allí se coló el agua a los campos de cultivo de Pina y también a los de Quinto. El regidor de este municipio, Jesús Morales, lamenta que con una crecida que alcanzó únicamente los 1.600 hectómetros cúbicos por segundo no deberían haberse inundado estos terrenos. Sin embargo, denuncia que la mota "no tenía ni la solidez ni la altura suficientes", ya que el río llegó a pasar por encima. Por eso, recalca que es "necesaria y urgente" su reparación. "Vamos a ver más avenidas por el deshielo o por lluvias y si no todo el agua que pase por allí, en cuanto se superen los 1.200, va a seguir saliendo", advierte.

En la Ribera Baja ya no queda "nervio", tal y como dice Morales, porque "todo lo que se podía mojar ya se ha mojado". Sin embargo, los alcaldes y vecinos de la zona sienten "indignación" por saber, dice, que las pérdidas económicas que va a suponer esta riada "se podrían haber evitado con una mejor gestión".