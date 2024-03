Los alcaldes de la Ribera Baja piden que se limpie el río para evitar los daños agrícolas

Van siete veces en veinte años. Los alcaldes de la Ribera Baja del Ebro piden una solución para que las recurrentes crecidas no pongan en jaque una y otra vez la economía de sus vecinos que se dedican al sector de la agricultura. Sobre todo, si se trata de avenidas ordinarias y afecciones que podrían ser "previsibles y solucionables". Piden a los organismos competentes que intervengan para "asuman responsabilidades" y tomen medidas para poner fin a esta situación.

El regidor de Quinto, Jesús Morales, cree que lo ocurrido este sábado, con alrededor de un millar de hectáreas anegadas por el agua del río, es señal inequívoca de que "algo no se está haciendo bien". "No es normal que con 1.600 metros cúbicos estemos todos preocupados, tendríamos que estar viendo bajar el Ebro tranquilamente, contentos de que lleve esa cantidad de agua y que no produzca daños", recalca.

Sin embargo, la realidad es muy distinta. "Habrá que tomar responsabilidades a quien corresponda y habrá que dar soluciones, porque es insoportable. Ya van siete veces desde 2003 que se inundan esa cantidad de hectáreas sin necesidad ninguna", lamenta el alcalde, que recuerda que cuando son crecidas extraordinarias y hay que evitar que el agua llegue a los cascos urbanos se utilizan los campos, pero en las ordinarias, dice, no debería ser necesario.

Entre las medidas, como recalcan también en Osera, destaca la limpieza del río, aunque para acabar con este problema haría falta "un conjunto de muchas acciones". "Lo que venimos exigiendo es que el río se limpie donde haya que limpiarlo. No hablamos de meter una dragadora, sino que donde hay necesidad de darle cierta anchura que se le dé, que se refuercen las motas, que se levanten y que se garantice de alguna manera que un máximo de crecida ordinaria cabe dentro del cauce y que no se tiene que desbordar", especifica Morales, que es también vicepresidente de la comarca de la Ribera Baja.

Lo mismo apunta el regidor de Pina de Ebro, Pablo Blanquet, que incide en que con menos cantidad de agua las afecciones para el campo están siendo cada vez mayores. "Es algo que nos preocupa, los daños están siendo muy grandes y la agricultura y la ganadería son las principales fuentes de empleo en el municipio", advierte.