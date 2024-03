Agricultores afectados por la crecida del Ebro en Zaragoza: “Las tierras están hartas de tanta agua, esto es una ruina”

Jesús y Juan Alcaine, hermanos y agricultores, están hartos de tener que lidiar con las riadas cada pocos años. Ayer se acercaron hasta la zona de La Plana de Pastriz para ver cómo estaban sus campos; 40 hectáreas de alfalfa y cereal que han quedado anegadas por la crecida. "Cada vez es peor. Antes, esto ocurría cada 10 o 20 años, pero ahora es más y más frecuente. Estamos condenados, esto es una ruina", lamentaron al ver el destrozo causado por el Ebro. Hace apenas unos años se gastaron "un dineral" para nivelar el terreno, pero la medida no ha surtido efecto. "Desde la riada de 2021 prácticamente no hemos levantado cabeza. La cosecha de aquel año fue mala. Las tierras no pueden con tanta agua", apuntó a escasos metros de la valla instalada por el Ayuntamiento para prohibir el paso.

El campo estaba sembrado de alfalfa. "Si el agua saliera como entra no habría mayor problema, pero arrastra cantidades ingentes de grava. La última vez sacamos 10.000 metros cúbicos", recordaron. Su principal temor ahora es que al tratarse de una riada ordinaria y no extraordinaria, no haya ayudas directas. "Es un fastidio tremendo. Casi todos los agricultores ribereños estamos igual. Estas son unas tierras muy buenas en las que da gusto trabajar, pero así no hay manera, y para hablar con la CHE y trasladar cualquier propuesta hacen falta al menos dos años", señalaron.

Pese a los daños a la agricultura, el agua no ha entrado en las casas. En Torre Urzaiz, uno de los puntos críticos, llegó a ponerse sobre la mesa un desalojo voluntario con carácter preventivo. Los vecinos, no obstante, optaron por pasar la noche en la urbanización ante los niveles previstos, muy inferiores a los de 2021 o 2003. El río entró en un par de viviendas y obligó a cortar la Vía Verde a la Alfranca, pero el refuerzo de la mota evitó que el Ebro anegase el resto y que las afecciones fueran mucho mayores.

"Sé cuándo me tengo que ir"

Joaquín lleva 20 años viviendo allí con su pareja y se ha "tragado" muchas riadas. "Nadie nos ha dicho nada, pero tampoco ha hecho falta. Ya sé perfectamente cuándo me tengo que ir y cuándo no. Porque cuando se inunda, se inunda todo. Esta vez hemos estado muy tranquilos", reconoció. También lo estaba Rebeca, que vive en la urbanización con sus hijas y su nieta. "Esta hubiera sido mi sexta crecida, pero como el agua no ha entrado, no la cuento. Preguntamos a la Policía y nos dijo que, de momento, no hacía falta que nos fuéramos. Otras veces hemos tenido que salir corriendo", afirmó. María, otra de las residentes, durmió "con total tranquilidad". "Ha sido una riada fuerte, pero no se ha salido el agua. Ahora mismo no hay mucha gente en las casas, pero no por el agua, sino porque se han ido a trabajar", explicó.

En el complejo Aura y el Centro de Natación Helios también respiraban tranquilos. "El agua no ha entrado. Gracias a Dios, la vida a veces te sonríe", comentó el gerente del Aura, Iván Acedo. En las últimas horas tuvieron que desmontar "todo el jardín" y quitar muebles, barras y grifos de cerveza de forma preventiva. Finalmente, el Ebro "se ha quedado cerca", tocando el muro. "Creemos que estos niveles se mantendrán entre 30 y 40 horas más. Mañana (por hoy) ya podremos montar todo de nuevo", agregó.

En Helios tampoco tuvieron "afectaciones". Allí se optó por actuar en las piscinas y los pozos de captación para evitar daños en las instalaciones. "No ha habido ningún problema. Todas las actividades se han podido desarrollar con normalidad. Por el momento dejaremos todo como está hasta la temporada de piscinas", apuntó su gerente, Pedro Enériz.