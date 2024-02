El caso Koldo enfanga el pleno de Zaragoza, con alusiones a Ábalos, Magaña, Roldán, al consumo de sustancias y la "prostitución"

La crispación política nacional enfanga la vida municipal. Se extiende como una mancha de aceite pringosa, que pervierte los debates, que desquicia y que enfrenta. Así se ha comprobado este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, donde el runrún por el caso Koldo se dejaba sentir dentro y fuera del salón de sesiones. Durante las más de nueve horas que ha durado el pleno, los concejales tenían un ojo puesto en el debate y el otro en el móvil, para seguir el minuto a minuto de las investigaciones. No perdían la ocasión desde el PP de invocar a Koldo y Ábalos en sus intervenciones. El pleno ha empezado regular, con los cuatro de Vox abandonado el salón para no romper la unanimidad en la concesión de la Medalla de Oro al excalcalde Pedro Santisteve, y ha acabado aún peor, con un debate encarnizado entre populares y socialistas a cuenta, cómo no, de la corrupción.

El consejero de Presidencia de Natalia Chueca cargó contra el exministro José Luis Ábalos en el pleno municipal de la ciudad de Zaragoza por el caso Koldo. El consejero de Presidencia de Natalia Chueca cargó contra el exministro José Luis Ábalos en el pleno municipal de la ciudad de Zaragoza por el caso Koldo.

Los temas domésticos se han entremezclado como nunca con los nacionales. Con alguna mínima excepción, como el acuerdo casi unánime que han alcanzado para garantizar una alimentación saludable en los centros escolares. Aunque el debate ha subido de tono al hablar de la Guardia Civil y de las necesidades del campo, el más encendido ha surgido al final, con una moción de urgencia del PP para reprobar los casos de corrupción vinculados a la compra de mascarillas y pedir explicaciones.

Llegaban al asalto final con las cartas descubiertas socialistas y populares. A media mañana, el portavoz del PP, Ángel Lorén, explicaba a la prensa su moción e instaba a Javier Lambán (entonces presidente de Aragón) y a Mayte Pérez , su consejera de Presidencia, a ponerse a disposición de la Justicia para aportar información y a comparecer en las Cortes de Aragón y en la Comisión de Investigación del Senado". Quería que el PSOE de Zaragoza se posicionara sobre la corrupción. "Ya padecimos esta situación cuando se expulsó a Ignacio Magaña y se le volvió a acoger en las listas y una denuncia le llevó a dimitir", ha criticado.

Le respondía, minutos después, Lola Ranera, portavoz socialista, que le advertía: "Ni Lorén ni nadie van a dar lecciones sobre corrupción al PSOE. Están buscando la bronca, la crispación. Tendrían que estar un callados. En el Ayuntamiento de Zaragoza, el Tribunal de Cuentas advirtió de fallos en contratos de emergencia y el PP tendrá que dar explicaciones y la Justicia decidirá".

Le ha parecido "grave" a la portavoz del PSOE que Lorén compare la investigación sobre el material sanitario con el caso del exconcejal socialista. "Nuestro compañero Magaña fue absuelto y no fue en las listas", ha recordado. Porque el PSOE, ha acotado Ranera, trata la corrupción de forma distinta al PP. "Ha costado 24 horas expulsar a una persona que no está ni investigado", ha señalado, en referencia indirecta a José Luis Ábalos. Y ¿qué le parece que siga en el Grupo Mixto? "El PSOE ha sido ejemplarizante. Lo importante es cómo encaramos la corrupción. No está investigado y está en el Grupo Mixto porque quiere dar explicaciones", ha argumentado. ¿Qué piensa sobre la petición del PSOE de Huesca de adelantar el congreso autonómico? La líder del PSOE en el Ayuntamiento les invita a que planteen el debate en los órganos internos del partido y ha sostenido que en estos momentos "hay que cerrar filas con Pedro Sánchez".

Si los reproches cruzados a través de la prensa fueron duros, el debate de la moción en el pleno aún lo fue más. En el contenido más que en las formas. Lorén ha iniciado su intervención disculpándose por haber pensado, cuando José Luis Ábalos fue cesado, que el motivo había sido "su relación con el mundo de la noche, los consumos, el juego o la prostitución". "No era por eso. Ni siquiera porque su amigo y asesor fuera un portero de prostíbulo. La realidad es que vuelve a ser lo de siempre, la trama clásica del PSOE: un problema de dinero. Mientras gran parte del país sufría una pandemia, había una cuadrilla que estaba perpetrando un atraco al Estado al más puro estilo de otros escándalos, desde Luis Roldán a Guerra, Berni, tito para los amigos, al más puro estilo socialista", ha manifestado el concejal de Presidencia.

Julio Calvo, portavoz de Vox, le ha agradecido que llevara el debate sobre el caso Koldo al pleno. "Lo que sucede es preocupante. El soborno de hoy es el chantaje del mañana, Hay responsabilidad en el que nombró a Koldo consejero de Renfe", ha manifestado.

Ranera ha replicado a Lorén que ni Lambán ni su Gobierno "tienen nada que ocultar". Participaron, ha recordado, en la campaña 'Aragón en marcha', con la CEOE, la DGA y Ricardo Mur. "Lo único que quieren es embarrar. Y es muy doloroso. En 24 horas le han suspendido de militancia. Ustedes tienen ministros en la cárcel que destruyeron ordenadores a martillazos", le ha reprochado. La socialista ha acusado al PP de hacer "oposición a la oposición" desde el Gobierno y les ha espetado: "¿Les suena la Gürtel?¿Y la Kitchen?" Y con el revuelo que ha desatado en la bancada de la derecha se ha dado por satisfecha. "La señora Ranera de los ERE de Andalucía no se debe de acordar", ha terciado la alcaldesa Chueca.

Lorén, en el cierre de la moción, ha afeado a Ranera que ponga en marcha "el ventilador". Le ha dicho que le interesa la vida delictiva de Ábalos y no la personal. "Le han puesto en el ojo del huracán", y Ábalos dice que "se va a agarrar a su sillón porque no se fía". "Si se demuestra que el presidente del Gobierno conocía esa causa tendrá unas responsabilidades y tendrá que responder por ellas". Considera, por ello, que esto es "el principio del fin del PSOE". Más cuidadosa con las formas, Chueca ha lamentado el "triste momento" que atravesamos.

Las protestas del campo

También las protestas del sector primario han acabado llegando al pleno de Zaragoza. Los grupos han aprobado, con los votos a favor de la izquierda y Vox y la abstención del PP, un punto de una moción que ha traído el grupo municipal de ZEC para mostrar el apoyo del Ayuntamiento a las movilizaciones e instar a la DGA, el Gobierno central y Europa a “tomar las medidas necesarias que permitan solucionar los graves problemas que les afectan”.

Sin embargo, no han prosperado el resto de puntos por contar con el rechazo de la derecha. Entre otras cuestiones, como ha explicado la portavoz de ZEC Elena Tomás, reclamaban una simplificación y flexibilización de la PAC y garantizar una transición ecológica justa. “Votaron en contra de eliminar la competencia desleal y controlar el libre mercado, que es lo que mata al campo”, ha criticado la edil.

Julio Calvo, de Vox, ha lamentado que la Ley de la Cadena Alimentaria y el “intervencionismo no sirve para nada” y ha acusado a la izquierda de errar “en el diagnóstico” del problema. Desde el PSOE, Alfonso Gómez ha aludido a las competencias del Gobierno de Aragón, mientras que por parte del PP Carlos Gimeno ha lanzado un dardo al Ejecutivo de Pedro Sánchez por “cargarse el plan hidrológico” y a la izquierda por utilizar las subvenciones para “cargarse a los agricultores”.