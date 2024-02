El debate de 4 mociones en Calatayud de apoyo al sector agrario acaba con referencias al caso Koldo

La sesión ordinaria del pleno del Ayuntamiento de Calatayud de febrero, que se ha desarrollado este jueves en la casa consistorial de la plaza de España, recogía en su orden del día hasta cuatro mociones distintas que, como rezan sus títulos, buscaban mostrar el "apoyo" o la "defensa" del sector primario tras las reivindicaciones del último mes. Sin embargo, aunque todas coincidían en el fondo, ninguna recabó la unanimidad de los cuatro partidos con representación en este órgano por discrepancias en matices de carácter político. Ya este miércoles, la junta de portavoces convocada para buscar un manifiesto conjunto de PP, PSOE, Ciudadanos-Tú Aragón y Vox acabó en un desacuerdo notorio y trasladado al pleno, con referencias al caso Koldo y la ley de amnistía en más de una hora de debate infructuoso.

En el caso de los populares, su iniciativa recogía una decena de puntos que, bajo la formula de "instar al Gobierno de Aragón a que inste al Gobierno de España", pedía recuperar los 30 embalses eliminados del último plan hidrológico nacional, reducir la burocracia, facilitar indemnizaciones y mejores condiciones en los seguros, políticas de precios, modificación de la PAC y mediar para retirar las multas por los cortes en la autovía A-2. También pedir a la Diputación de Zaragoza que envíe las máquinas para arreglar los caminos "independientemente del partido político que gobierne el municipio". "No debería existir el sectarismo", valoraba el alcalde, José Manuel Aranda (PP).

Desde los socialistas, su portavoz, Sandra Marín, insistía en que otras instituciones sí que habían lanzado manifiestos o declaraciones conjuntas y afeaba que en el caso del Consistorio "no se dio opción a una moción conjunta". La responsable local del PSOE insistía en el apoyo de su partido y del Gobierno central al sector primario, que calificaba como "esencial para la sociedad" y veía a Europa "no como un problema, sino como solución". Recordaba que solo se habían convocado dos juntas de portavoces y criticaba que no se hubiera hecho anteriormente con temas como los fondos Edusi, el traslado de los alumnos de la escuela infantil de la DGA o la sustitución del cronista oficial.

Jorge Lázaro, de Cs, lanzaba tres puntos de acción ceñidos al ámbito municipal: constituir con la comarca y una representación comarcal de los sindicatos agrarios una mesa del seguro agrario para abordar la exclusión de los productores de este sistema, mantener los cargadores de agua que construyó en su día el Ayuntamiento y bonificar instalaciones fotovoltaicas para el riego agrícola. Desde el PP se desechó apoyarla y Lázaro recordó que, por ejemplo, el programa electoral popular sí recogía mantener los cargadores.

Por su parte Pilar Delgado, de Vox, que modificó su propuesta inicial, intervenía para abogar por "favorecer la verdadera conservación del medio natural que conviva con el apoyo y respeto a la actividad del sector primario", "instar a garantizar la soberanía alimentaria, eliminar la competencia desleal" y "suspender los acuerdos comerciales que permitan importar productos que no cumplan las exigencias impuestas en España". En la respuesta de Aranda al PSOE sobre lo que ocurrió en la junta de portavoces, acababa mencionando una entrevista de Ábalos en Onda Cero y la ley de amnistía.

El resultado: la moción del PP contó con el apoyo de sus votos y el de Vox; la del PSOE, los suyos y el de Cs; la de Cs, el suyo y los del PSOE, y la de Vox, el suyo y los del PP y la abstención de Cs. En la misma sesión, de tono bronco y crispado, se aprobó la liquidación de 8.000 euros del canon del estacionamiento regulado a favor del Consistorio, el reglamento del servicio de bus urbano y la dedicación parcial -del 85%- del popular Héctor Sarriá, cuyo coste anual ascenderá a 27.540 euros.