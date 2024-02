Pinchazos del caso Koldo | El exasesor de Ábalos, sobre el ministro Puente: "Qué tal con este, ¿bien?"

Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, se interesó por el actual titular de Transportes, Óscar Puente, en una conversación que mantuvo el 28 de noviembre de 2023 con un alto cargo de Puertos del Estado, según sospecha la Guardia Civil al analizar sus intervenciones telefónicas.

La Unidad Central Operativa no ha determinado con rotundidad que sea el secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, con quien hablaba Koldo García, pero sí cree que "podría tratarse" de este alto cargo y, de confirmarse, sería "un hito de interés" para la investigación, dado que firmó un documento en una adjudicación que esta institución otorgó a la trama por 24,2 millones de euros.

En un informe que obra en el sumario del caso Koldo, al que ha tenido acceso EFE este jueves, la Guardia Civil analiza algunas de las conversaciones de los investigados en esta trama de supuesto cobro de comisiones en contratos de material sanitario en los primeros meses de la pandemia que investiga la Audiencia Nacional.

Muchas de esas conversaciones las protagoniza el exasesor de Ábalos y una de ellas apuntaría a que Koldo García esperaba que nombrasen a su interlocutor presidente de Puertos del Estado, según interpreta la Guardia Civil, que apunta la posibilidad de que se trate de

"A: Koldo eres un degenerado macho, siempre me pillas cuando estoy con tías.

K: (Ríen) Bueno, qué tal con este, ¿bien?

A: ¿Con quién

K: Coño.

A: ¿Con Puentes? (en referencia al actual ministro de Transportes, Óscar Puente)

K: Sí.

A: Pues yo no le conozco, tío, para que me llegue a mí es muy difícil. No, pero el Ministerio va bien, lo ha montado bien".

La conversación continúa con la esperanza del interlocutor de Koldo García de que le mantengan en el puesto -"yo con que me dejen ahí ya me doy con un canto en los dientes"-, aunque el exasesor de Ábalos confiesa que esperaba que le hicieran "presidente".

Al analizar quién podría ser el interlocutor, los investigadores se remontan unos días atrás, cuando Koldo García recibió una llamada de "Alvarito", una persona que "en ese momento estaba haciendo uso de un terminal a nombre de Puertos del Estado", institución en la que la Guardia Civil no duda que el exasesor de Ábalos tenía contactos.

En esa conversación, Koldo García afirmó "llevar trabajando dos años y tres meses con su jefe sin cobrar nada por fidelidad y principios" y solicitó una cita para hacerle "una consulta política", de lo que la Guardia Civil colige que "su interlocutor podría ser un cargo político de este organismo".

Días más tarde, ya en la conversación del 28 de noviembre en la que Koldo García se interesó por Óscar Puente, le volvió a pedir una reunión a su interlocutor.