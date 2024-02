La Policía responde al rebrote de las bandas latinas en Zaragoza con once detenciones

Once jóvenes, cinco de ellos menores, entre los 16 y 29 años de edad, y pertenecientes a bandas juveniles violentas han sido detenidos en Zaragoza como presuntos responsables de varios delitos de lesiones, tentativa de homicidio, robo con violencia y atentado a agente de la autoridad.

Agentes del Grupo de Homicidios, del Grupo de Menores y de la Brigada Provincial de Información de Zaragoza fueron los encargados de llevar a cabo la investigación de varios sucesos relacionados con agresiones muy violentas que se produjeron en los últimos meses, teniendo todas ellas un denominador común, la utilización de armas blancas y la participación de varios integrantes en dos conocidas bandas juveniles de carácter violento.

Se trata de jóvenes pertenecientes a las conocidas bandas rivales Dominican Don't Play (DDP) y Black Panther a los que se atribuyen varias agresiones.

29 de noviembre de 2023. Calle Silvestre Pérez

Un joven fue acorralado por un grupo de encapuchados con estética latina. Le agredieron brutalmente propinándole múltiples golpes por todo el cuerpo y utilizando un machete de grandes dimensiones que le provocó una herida abierta y profunda en la cabeza. La víctima tuvo que ser trasladada a la UCI del Hospital Miguel Servet donde permaneció ingresado una semana. En la actualidad sigue recuperándose de las secuelas.

Por estos hechos y tras una ardua investigación que se desarrolló durante unas semanas, los agentes detuvieron al autor material de la agresión, un joven de 29 años perteneciente a la banda Dominican Don´t Play (DDP) que fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia.

Paralelamente el Grupo de Menores procedía a la detención de otros dos integrantes de la banda, en este caso menores de edad, que también habrían participado en dicha agresión. En este caso fueron entregados a sus tutores legales y se dio cuenta a la Fiscalía de Menores.

22 de diciembre de 2023. Paseo Echegaray y Caballero

En este caso dos jóvenes que paseaban por las inmediaciones del Club Náutico fueron abordados por un grupo de encapuchados con estética latina. Primero intentaron sustraerles sus pertenencias y posteriormente les agredieron con una violencia desmedida. Una de las víctimas sufrió un profundo corte de un arma blanca en una de sus piernas y tuvo que ser trasladado urgentemente al centro hospitalario.

23 de diciembre de 2023. Calle Delicias

Sobre las 23.00 un joven que iba acompañado de su pareja fue sorprendido por un grupo numeroso de hombres, también encapuchados y con estética también latina, que no dudaron en agredirle de forma súbita y violenta, mediante el lanzamiento de botellas, patadas y puñetazos, utilizando también armas blancas, dos cuchillos de 20 y 30 cm de longitud.

El herido presentaba, al menos, cinco heridas de arma blanca en piernas, manos y espalda, sufriendo un neumotórax y policontusiones. La rápida intervención de los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano fue clave para salvarle la vida y ser posteriormente trasladado a la UCI del Hospital Miguel Servet.

Estos dos últimos casos fueron perpetrados por las mismas personas, tres hombres de 23, 27 y 29 años pertenecientes a la conocida banda Black Panther. Tenían su centro de actuación en un piso del barrio de Las Fuentes y, dada su peligrosidad, en su detención colaboraron los agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

Los detenidos pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, decretando su titular el ingreso en prisión provisional para los tres.

11 de febrero de 2024. Avenida de las Torres

En este caso, dos parejas que se encontraban esperando un taxi para regresar a sus domicilios, fueron agredidas brutalmente por un grupo de unas diez personas. Igual que en los casos anteriores, iban encapuchadas y vestidos con estética latina.

La agresión se focalizó en los dos hombres golpeándoles de forma reiterada con patadas y puñetazos, quedando inconscientes en el suelo. Sufrieron lesiones graves y uno de ellos tuvo que ser operado de una importante factura de nariz.

Un policía nacional que se encontraba fuera de servicio, observó la agresión y, al percatarse de su gravedad, no dudó en dirigirse a ellos e identificarse plenamente como agente de la autoridad. Esto no hizo que cesaran, sino todo lo contrario, arremetieron contra él propinándole una brutal patada en el rostro y fracturándole los huesos propios de la nariz. No contentos, el resto de la banda continuó agrediéndolo hasta causarle politraumatismos por todo el cuerpo.

En este último episodio de violencia, los agentes encargados de la investigación, identificaron a cinco de los autores, tres de ellos menores de edad, procediendo a su inmediata detención.

Todos ellos pertenecientes a la banda Dominican Don´t Play (DDP) fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, los mayores, decretando para uno de ellos ingreso en prisión. Los menores fueron entregados a sus tutores legales y se puso en conocimiento de la Fiscalía de Menores.

En la actualidad se continúan las gestiones para el esclarecimiento total de los hechos, tendentes a la desarticulación de este tipo de bandas juveniles violentas que operan en la capital aragonesa.