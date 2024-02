El PSOE reprocha al Ayuntamiento de Calatayud no haber hecho los deberes para tener una nueva guardería

El portavoz socialista en materia educativa, Ignacio Urquizu, ha reprochado este jueves en Calatayud que si la ciudad no cuenta con una nueva guardería es responsabilidad del Consistorio local. "El curso que viene no va a haber una escuela infantil porque el Gobierno de Aragón no la va a hacer y porque el Ayuntamiento de Calatayud no ha hecho sus deberes", sostenía el también diputado en las Cortes de Aragón. Así lo aseguraba antes de reunirse con integrantes del grupo municipal del PSOE y con miembros de las ampas del colegio de educación especial Segeda, del Ceip Salvador Minguijón, de la escuela infantil Virgen del Carmen y de la Asociación Bilbilitea.

Así, Urquizu recuerda que "hace un año que el anterior Gobierno de Aragón decidió actuar en sus guarderías y que fueran escuelas infantiles, que implica modificar espacios y normativas y eso implica reformas en todas, y en todas se van haciendo los trámites menos en una". "En Calatayud necesitaba hacerse de nuevo porque no se podía reformar y lo que hace la DGA por estas fechas hace un año es pedir una parcela. La sorpresa es que no tiene un terreno disponible según su planificación y cuando lo ponen no cumple los requisitos técnicos por ser zona inundable", ha explicado Urquizu.

"El Ayuntamiento de Calatayud no hizo sus deberes, pero no al día siguiente de pedir el terreno, sino en los últimos 10 o 15 años, porque los planes generales de ordenación urbana que son los que determinan el uso del suelo y muchos están sin definir", ha señalado el propio Urquizu. De ahí, el portavoz socialista extrae que "cuando se le pide -al Consistorio- un espacio, no tiene respuesta y cuando la tiene no es la adecuada porque no cumple los requisitos".

Preguntado Urquizu por qué el anterior Ejecutivo no agilizó el proceso dado que el centro tuvo que cerrar espacios de urgencia y se decidió realojar al alumnado la semana pasada, el alcañizano ha remarcado que "no estaba en la misma situación". "Si el año pasado el Ayuntamiento hubiera puesto un terreno, hoy habría una escuela infantil o estaría a punto de acabarse", así, el responsable del PSOE subraya que "no hay partida presupuestaria, se tiene que redactar un proyecto que conlleva de tres a cinco meses y licitar las obras, que también lleva su tiempo".

Urquizu en su visita también recogió las demandas para que la ciudad cuente con más aulas para estudiantes con trastorno del espectro autista (TEA), tanto en Primaria, al estar la única casi al completo, como en Secundaria, porque no hay. Asimismo, también recogió la situación actual del colegio Segeda, preparado para 25 alumnos y que acoge 48. "La escusa de la herencia recibida ya se ha acabado y esperamos que nos den una respuesta", manifestaba.

A este respecto, apuntaba que buscarán trasladar esas inquietudes al Departamento de Educación a través de preguntas e interpelaciones en las Cortes, pero se mostraba escéptico porque "la actual consejera habitualmente no responde". Hacia ella dirigió sus críticas porque, aseveraba, "desconoce el medio rural y las ciudades intermedias y por eso cuando toma decisiones, como en Caneto, caen en un error".

Junto a Urquizu estuvieron Sandra Marín y Yolanda Júlvez, ambas integrantes del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento bilbilitano. "Queremos que estas visitas de nuestros compañeros se extiendan a otros ámbitos para trasladar de primera mano las necesidades y problemas que tiene la ciudad", remarcaba Marín, portavoz local del PSOE.