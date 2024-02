Críticas por el retraso en las obras de las escuelas infantiles de la DGA: "Deberían haber acabado y aún no han empezado"

Las familias de varias guarderías dependientes del Gobierno de Aragón están en pie de guerra tras meses de retrasos en las obras de adaptación para convertirse en escuelas infantiles. "Deberían estar ya acabadas y todavía no sabemos ni cuándo empezarán", han criticado desde el ampa de Santa María del Pilar, ubicada en Zaragoza y con cerca de 90 alumnos afectados. En una situación similar se encuentran, al menos, en los centros Aragón y Monsalud, también de la capital aragonesa. Según han explicado desde el Departamento de Educación, estos retrasos se deben a un "problema administrativo", que ya se está solventado.

Los alumnos de Santa María del Pilar llevan desde principios del curso en aulas del colegio Calixto Ariño, que según denuncian están "repartidas" por todo el centro, "lo que imposibilita la correcta coordinación y movilidad" de los menores y el profesorado, además de que el espacio para las aulas de niños de 1 año se ha visto "notablemente reducido". "Han tenido que adaptar las dinámicas y actividades del curso lectivo", han criticado desde el ampa.

En este sentido han recordado que el servicio de cocina propia ha sido sustituido por uno de catering y que el periodo de descanso de los más pequeños (de 13.15 a 15.00) se ve afectado por la salida de los niños de infantil y primaria a las 14.00. "Estamos perdiendo calidad por todos los lados", han denunciado.

Las obras, que salieron a licitación por algo más de un millón de euros, tenían una duración de 16 semanas, pero a día de hoy todavía no han comenzado. "Nadie nos informa de nada", han lamentado desde el ampa, que han remitido un escrito, acompañado de las firmas de las familias, al Departamento de Educación para exigir explicaciones y que se inicien ya las obras.

Estos problemas prácticamente se replican en los centros Monsalud y Aragón, que acumulan retrasos similares. Además, en estos centros, los alumnos del primer curso (0-1 años) no pueden acudir, pese a tener plaza asignada, porque en los colegios correspondientes (Monsalud y Ramón Sainz de Varanda) no hay instalaciones adaptadas a ellos. Tal es la situación que algunas familias de la Aragón ya han remitido escritos al Justicia, que han sido aceptados. En ellos se pone de manifiesto estas carencias, a las que se unen otras como la falta de zona de juego exterior adaptada a sus necesidades, provocando que algunos niños lleven desde inicio de curso sin salir al patio, y de "cambiadores adecuados y agua corriente en las aulas".

El miedo de muchas familias, además, es que el fin de las obras no llegue a tiempo antes de verano, cuando las instalaciones del colegio "no están adaptadas para dar clase", al no contar con sistemas de refrigeración. Las escuelas infantiles del Gobierno de Aragón ofrecen sus servicios hasta finales de julio, mientras el curso escolar habitual termina algo de un mes antes.

Desde el Departamento de Educación han explicado que la dirección de obra, la dirección de instalaciones de obra y la coordinación de seguridad y salud en los tres casos ya están adjudicadas. De hecho, en las escuelas de Monsalud y Aragón las empresas propuestas han dado su conformidad de continuidad, mientras que en la de María del Pilar se está pendiente de este punto para continuar el proceso.

Según han señalado desde el sindicato CSIF, la de Ejea de los Caballeros, cuyos niños están dando clase en el centro cívico, tampoco ha empezado, mientras que en la Inmaculada Concepción, de la capital aragonesa, las obras prácticamente acaban de comenzar. Aunque los problemas se concentran fundamentalmente en Zaragoza, también ha habido algunos retrasos en otros de los centros. No obstante, fuentes de Educación han señalado que la de Barbastro se comenzará a equipar en breve y que las obras de Monzón y Alcañiz terminan el próximo mes. La de Huesca está ya terminada

Críticas por la "pasividad" y "mala gestión"

Desde CSIF han denunciado la "mala gestión" y "pasividad" tanto de este gobierno autonómico como del anterior que ha provocado esta situación. “Las obras deberían estar acabadas en enero de 2024 y justificadas ante Europa en septiembre de 2024. Está claro que estos plazos se van a incumplir", han criticado. No obstante, desde el Ejecutivo autonómico han apuntado que el plazo para ejecutar estos fondos finaliza en diciembre de 2025 y su justificación se puede hacer hasta un año después, por lo que no correrían peligro.

Respecto al resto de reformas, desde CSIF han criticado que no esté prevista la reforma de la guardería de Calatayud, que está "obsoleta y con problemas estructurales". "Se baraja la construcción de una escuela infantil nueva, pero mientras tanto los niños siguen escolarizados ahí", han señalado. En Gallur está prevista la construcción de una nueva escuela.

La DGA publicó en 2005 la Orden que establece los requisitos tanto arquitectónicos como de personal para los centros que imparten el primer ciclo de educación infantil (0-3 años). "La DGA lleva años incumpliendo su propia normativa en estas 11 guarderías, mientras que a los centros privados les exige su cumplimiento. Este plan de inversiones es fundamental e imprescindible para adaptar las guarderías a escuelas infantiles", han defendido desde CSIF.