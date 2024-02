La Unión de Consumidores lleva al Ayuntamiento de Zaragoza a los tribunales por la subida del recibo del agua

La Unión de Consumidores de Aragón (UCA) ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Zaragoza ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por la subida del recibo del agua -que se encarecerá hasta un 8,5% este 2024-, al entender que “no es conforme a Derecho” y que resulta “contraria al interés de los consumidores” de la capital.

Su presidente, José Ángel Oliván, cree que se trata de un incremento “excesivo”. Sobre todo teniendo en cuenta que el Índice de Precios de Consumo (IPC) cerró 2023 con una subida del 3,1%, muy por debajo de ese 8,5%. “Supone un golpe muy grave para las economías de las familias y las empresas. Y más teniendo en cuenta que la recogida de residuos también se encarece un 29%”, asegura.

El colectivo presentó en su día alegaciones contra las nuevas ordenanzas, que congelaban los principales impuestos. Entonces, el Consistorio contestó diciendo que había que ajustar el recibo del agua al coste real del servicio y que la recogida de basuras se encarecerá por la entrada en vigor de un nuevo impuesto estatal, una explicación que no convence a la UCA, que recuerda que la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) no repercutirá a los vecinos del resto de la provincia el tributo medioambiental.

El elevado coste de la vía judicial ha hecho que la Unión haya centrado su recurso en la tarifa del agua y haya renunciado a emprender acciones contra la de residuos. Además, según ha avanzado Oliván, se va a abrir un ‘crowdfunding’ para recabar apoyos económicos. La asociación asume que el proceso llevará años. “Pero si el juez nos termina dando la razón, el beneficio para el conjunto de la ciudad será alto. Entendemos que merece la pena y vamos a intentar conseguir apoyo ciudadano”, ha remarcado.

La decisión de ir a los tribunales cuenta con el respaldo de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), que ve necesario “clarificar cómo se elaboran las tarifas”. “Tiene que haber una mayor transparencia para que los ciudadanos sepan verdaderamente qué están pagando. Creemos que actualmente no hay una imputación clara”, ha apuntado su presidente, Manuel Arnal.

El malestar vecinal, según dice, fue “evidente” desde el momento en que se anunció la modificación de las ordenanzas. “Es un incremento fortísimo que repercute en toda la ciudadanía, algo que no se entiende cuando se han aprobado rebajas para colectivos con rentas más altas en el IBI o el IAE. Ha sido un ‘para todos café’”, ha lamentado.

A estos dos colectivos no les vale que el Ayuntamiento diga que llevaba diez años sin subir los precios y aluda al encarecimiento de los costes energéticos, un argumento que, a su juicio, es “contradictorio” con la propia filosofía de las tasas y con la evolución de la tarifa de la luz. “Pero la base de nuestra argumentación es que no hay estudios que justifiquen por qué el incremento es del 8,5%. Hay una serie de costes imputados que no se justifican. El Ayuntamiento tiene la obligación de justificar correctamente los incrementos”, agrega Oliván.