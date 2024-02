El PP pide a la oposición que la candidatura de Zaragoza al Mundial de Fútbol en 2030 sea un "proyecto de ciudad"

El Gobierno municipal que lidera Natalia Chueca quiere que la oposición ayude a que la candidatura de Zaragoza para ser sede del Mundial de Fútbol en 2030 sea un "proyecto de ciudad". Así se lo ha pedido el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, a PSOE, Vox y ZEC este jueves en la comisión municipal en la que se ha informado de la asunción de los requisitos que impone la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para seguir adelante para ser una de las ciudades anfitrionas. Lorén ha recordado que hay que distinguir entre la construcción de la nueva Romareda y el Mundial, y que el campo de fútbol se construirá aunque la capital no participe en la competición internacional.

Nada ha avanzado sobre los costes en los que incurriría la ciudad si es seleccionada como sede del Mundial. Entre los más onerosos figuran los requisitos técnicos del estadio, si bien en Zaragoza se minoran al tratarse de un campo nuevo y quedar incluidos en el proyecto. Lorén ha espetado a la oposición que no hubo gastos en eventos internacionales de 2011 a 2019 porque no se organizó ninguno. "¿Recuerdan la "Expo de las flores. CHA y ZEC la impidieron. No se celebraba ni la vuelta ciclista", ha recordado a los socialistas.

El concejal ha indicado que cuando tengan una relación de los gastos se la ofrecerán a la oposición. "Seremos rigurosos", ha asegurado. Ha pedido para la candidatura del Mundial "el consenso de la Expo" y ha recordado "el gran esfuerzo lo hicieron José Atares y Belloch", en el que el líder popular "renunció al protagonismo y tuvo la solvencia de sacarlo del debate político para convertirlo en un proyecto de ciudad". A Lola Ranera, portavoz del PSOE, le ha pedido lo mismo.

La socialista Rosa Cihuelo ha recordado a Lorén que la generosidad en la Expo vino también por parte del entonces alcalde Juan Alberto Belloch. "Todos nos acordamos de la foto de Belloch con Atares. No hubo una intervención en la que no tuviera protagonismo. Fueron dos grandes políticos", ha recalcado.

La oposición en bloque ha pedido al Gobierno información sobre los costes que supondría para la ciudad ser sede del Mundial 2030.

Cihuelo ha señalado que su partido está a favor pues fue Javier Lambán quien "impulsó la solicitud" cuando era presidente de Aragón. Para alcanzar el éxito de la Expo 2008, ha recalcado que es clave el "consenso" y que "fluya la comunicación" para que todos se sientan implicados.

Julio Calvo, portavoz de Vox, ha insistido en que es necesario conocer cuáles van a ser los costes. Suso Domínguez, de ZEC, ha criticado que se apunte que tendría un retorno de 355 millones sin dar a conocer las inversiones y ha tachado de "despropósito" el tener que contratar un seguro con una cobertura de 100 millones de dólares.