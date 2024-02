Natalia Chueca: "Tendremos que hacer un esfuerzo para cumplir los requisitos que pide la FIFA para el Mundial. No es negociable"

"No es negociable". Así se refiere la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, a los múltiples requisitos que pone la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) a las ciudades que quieren ser anfitrionas del Mundial de 2030. A pesar de todo, se satisfarán. La alcaldesa recuerda que es "lo que se pide normalmente a cualquier ciudad que quiera acoger el evento deportivo más importante del mundo". El Ayuntamiento tendrá que asumir un plan de seguridad, de transporte gratuito para los que tengan entrada para el partido, se organizarán tres partidos previos, se habilitará una zona para fans. "Tendremos que hacer un esfuerzo para cumplir los requisitos que pide la FIFA", reconoce la alcaldesa, que confirma que, a pesar de ello, "Zaragoza tiene que estar".

El Mundial representa una "gran oportunidad" y tendrá un impacto de 300 millones de euros de los que se beneficiarán "taxis, comercios, restaurantes, taxis en toda la ciudad". Con los requisitos, "o se admiten, o no se está". Y "la cuarta ciudad de España está dimensionada" para ser sede del Mundial, sostiene. Los preparativos para Expo han permitido que, en la actualidad, la capacidad hotelero sea suficiente y los cinturones e infraestructuras ya estén terminados. "Cómo no vamos a aprovechar la oportunidad de poner en valor lo que se invirtió en su día", recalca.

Los requisitos

Este jueves se aprobará en el Gobierno de la ciudad la firma de los dos protocolos, el que se refiere al estadio y el de la ciudad, que hay que remitir a la FIFA antes del 23 de febrero. Los requisitos técnicos del campo se incluirán en el proyecto de construcción de la nueva Romareda. En los que se piden a la ciudad, la FIFA se blinda ante cualquier coste en el que pueda incurrir la ciudad anfitriona, que asumirá de forma íntegra los gastos de seguridad, transporte y zonas para fans.

El Consistorio debe reconocer la "autoridad" de la FIFA "como propietaria única y exclusiva de la competición, la supervisión ejecutiva y la autoridad para tomar decisiones finales". No podrá imponer "ningún impuesto, derecho a gravamen" sobre la FIFA como responsabilidad u obligación de ser elegida sede, y cada parte soportará sus impuestos, derechos y gravámenes suizos y no suizos. Gijón llegó a cifrar en 50 millones de euros el coste que suponía para la ciudad ser sede del Mundial. Desde Zaragoza se aseguró que no sería tan alto porque no hay que adaptar el estadio, porque será de nueva construcción. Con los requisitos fijados por la FIFA parece difícil cuantificarlo.