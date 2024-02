Los requisitos que exigen al Ayuntamiento para que Zaragoza sea sede del Mundial 2030

A lo largo de unas 125 páginas se extienden las 88 cláusulas que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) impone al Ayuntamiento de Zaragoza para optar a ser sede del Mundial de Fútbol de 2030. Es un extenso documento en el que la FIFA se reserva, casi en exclusiva, la explotación de todo lo que tenga que ver con el evento deportivo y estipula las condiciones que la ciudad anfitriona, Zaragoza, debe satisfacer. Incluye planes de transporte, de protección y bomberos, oficinas para la FIFA, alojamientos, zonas para fans, cambios normativos y hasta algún eximente en pago de impuestos.

Para que Zaragoza siga viva en la carrera al Mundial 2030, el Gobierno de la ciudad dará el visto bueno este jueves a firmar los dos compromisos de exige la FIFA: uno hace referencia a las exigencias que debe cumplir el estadio, que se integrarán en el proyecto del nuevo campo de fútbol, y el otro incluye las peticiones que ha de satisfacer el Ayuntamiento de la ciudad. Este último apartado implicará unos costes que podrían ser millonarios pero que, hoy por hoy, parecen difíciles de cuantificar. Beneficia, en todo caso, a la capital, el trabajo que se hizo en la Expo 2008.

Si Zaragoza es elegida sede del Mundial, el Ayuntamiento aceptará la decisión de la FIFA y no tendrá ningún derecho a reclamar los costes, gastos o daños que se deriven de esta decisión. Mientras se organiza el evento, una delegación de la FIFA visitará la ciudad, y se tendrá que garantizar que tienen acceso a todas las áreas e instalaciones y que serán atendidos por miembros del más alto nivel.

El Consistorio debe reconocer la "autoridad" de la FIFA "como propietaria única y exclusiva de la competición, la supervisión ejecutiva y la autoridad para tomar decisiones finales. La FIFA determinará la configuración operativa y el modelo de ejecución para la competición.

Tanto las fechas finales, como el formato y los calendarios pueden cambiar, si la FIFA quiere. Será un torneo sostenible, que respetará los derechos humanos y la ciudad anfitriona garantizará "prácticas éticas" en el cumplimiento de sus responsabilidades. Si la capital aragonesa es sede del Mundial, el Ayuntamiento podrá utilizar las marcas de la competición y se asegurará que sus afiliados comerciales reciban la marca que exige la FIFA en cada evento. La venta de productos con licencia oficial se realizará, exclusivamente, por la entidad designada por la FIFA como minorista oficial.

Sí se tendrá en cuenta la opinión de los responsables municipales, en el caso de que la FIFA decida crear un cartel sobre Zaragoza, que el organismo internacional deberá aprobar. El nombre de la ciudad se incorporará en material decorativo en el estadio y se difundirá información sobre ella en un espacio de la web oficial de la FIFA.

Compra de entradas

El Ayuntamiento de Zaragoza tendrá derecho a comprar una determinada cantidad de entradas para los partidos en la sede antes de que salgan a la venta. No las podrá utilizar con propósitos comerciales o sorteos.

El Consistorio se encargará de emitir todas las licencias, autorizaciones, permisos y órdenes, y de prestar todos los servicios públicos necesarios, entre los que figuran el transporte público, la seguridad, los servicios médicos, las soluciones de la Tecnología de la Información, los voluntarios, la decoración y la aplicación de los derechos de competencia.

En el primer trimestre tras la designación, se constituirá un comité de contacto con la FIFA compuesto por representantes de alto nivel competentes de Zaragoza, que se reunirá con cierta frecuencia. Se designará, también, un oficial, que será un funcionario, que debe hablar de forma fluida inglés, y que se encargará de la comunicación con el organismo internacional.

Dos años antes del primer partido, LA FIFA remitirá a la ciudad anfitriona los requisitos de alojamiento. Y Zaragoza deberá garantizar los "más altos estándares de organización y ejecución que se pueden esperar de un evento deportivo internacional importante con talla internacional".

El plan de proyecto, en seis meses

Zaragoza dispondrá de seis meses para presentar su proyecto, que incluirá cómo va a cumplir los requisitos, los organigramas y los planes de personal propuestos. Se irá adaptando el plan conforme llegue la fecha y se incluirá un presupuesto anual para cada año donde figurarán los costes y gastos y sus ingresos. Si hay modificaciones, el coste lo asumirá el Ayuntamiento.

Si resulta elegida, Zaragoza, no podrá acoger ningún evento deportivo importante (que no sea la competición) entre dos semanas antes del primer partido y una después. Tampoco un evento público o privado que vaya a reunir un gran número de personas, como un concierto, o que tenga un impacto material en el éxito de la organización.

El Consistorio deberá ayudar a la FIFA en la organización y celebración del partido, la provisión de ubicaciones adecuadas, la prestación de servicios de emergencia y seguridad, y el apoyo y asistencias promocionales locales. Entre las condiciones exigidas figura que se tendrá que asegurar de los bares, restaurantes y tiendas tengan permiso y licencia para operar cada día de partida en horario comercial tarde-noche y sin ningún horario comercial.

La anfitriona aceptaría que la FIFA pueda elegir cualquier nombre comercial que estime apropiado para el estadio, que solo se mostraría 14 días antes del primer partido.

La zona limpia

El día del partido y el anterior, se deberá garantizar una zona limpia en el entorno del estadio, que deberá estar libre de medios al aire libre con una eliminación o cobertura temporal, según las instrucciones de la FIFA. No podrán celebrarse eventos ni otras actividades, ni siquiera en edificios u otras instalaciones, que puedan afectar a la organización. La venta pública de alimentos, bebida, artículos para aficionados o recuerdos se ajustarán a las normas de la FIFA. La zona limpia quedará sujeta a restricciones de tráfico para garantizar el acceso y la circulación regulada y controlada.

Durante el periodo de competición, la zona limpia estará libre de publicidad, no se darán permisos ni licencias para eventos en ella y se suspenderán las concedidas para eventos o actividades comerciales. La FIFA insta a la autoridad de la ciudad anfitriona a "utilizar sus mejores esfuerzos para mantener conversaciones con los propietarios del edificio y espacio".

Si hay que exigir la adquisición, cierre o uso de áreas, edificios y espacio que son propiedad de terceros para establecer el perímetro de seguridad del estadio, el responsable será el Ayuntamiento. Durante los entrenamientos, y en la víspera y el día del partido, la sede estará libre de identificaciones de patrocinio y publicidad.

Tres partidos previos de prueba

La autoridad del estadio deberá organizar un mínimo de tres partidos de fútbol como eventos de prueba antes de la competición. La FIFA desarrollará un programa de vestimenta para las ciudades anfitrionas y la ciudad. El Ayuntamiento propondrá la decoración de escenarios, retirará el material instalado y otorgará, emitirá u obtendrá los decretos, licencias, autorizaciones y permisos que sean necesarios. En el documento se insta a embellecer las instalaciones y los espacios públicos y, en particular, a cubrir o decorar temporalmente espacios en construcción.

En materia de transporte, se deberá asegurar escoltas policiales en el transporte terrestre para los miembros de la delegación de los equipos, los árbitros y el presidente de la FIFA y para los miembros VIPS en los días de partido. Agentes de la policía controlarán el tráfico. El Ayuntamiento propondrá a la FIFA la infraestructura de transporte general, se planificarán carreteras y se propondrán rutas oficiales y se facilitará el tránsito de los aficionados.

El plazo límite para tener listo el plan de gestión de tráfico es el 31 de mayo. Para esa fecha, habrá que aportar los planes de contingencia, las rutas, horarios y estimaciones de los itinerarios principales, medidas de reducción de tráfico. En los días de partido, los medios de transporte empezarán a una hora adecuada y razonable y estarán operativos a la salida del estadio.

Autobuses gratis para los que tengan entrada

Los titulares de entradas para los partidos podrán usar gratis el transporte público. Se deberán proporcionar carriles especiales de acceso al tráfico y se proporcionará aparcamiento para autobuses, vehículos, discapacitados, miembros de los equipos y delegados de la FIFA. En los días de partido, el aeropuerto estará abierto a la llegada y salida de los vuelos a altas horas de la madrugada y temprano por la mañana, y los operadores de aerolíneas no estarán obligados a pagar ningún cargo por volar antes o después del horario habitual.

En los derechos de competencia, el Ayuntamiento de Zaragoza reconoce que la FIFA "posee única y exclusivamente todos los derechos y títulos, y conserva el derecho único a explotar todos y cada uno de los derechos de la competición a nivel mundial". El Consistorio tendrá que proponer a la FIFA antes del 30 de junio de 2028 un programa de protección de marca. En el ámbito normativo, deberá presentar ante la FIFA antes del 31 de diciembre de 2027 un informe escrito de un abogado calificado y con experiencia que recoja un resumen del marco legal aplicable al recinto para la protección del derecho de competencia y una lita con las leyes especiales municipales que se deberán promulgar.

Protección de datos, impuestos y gastos

La FIFA será la propietaria y controlará los datos de la competición. La ciudad anfitriona establecerá y mantendrá procedimientos que garanticen la seguridad de los datos.

"Salvo que se indique de lo contrario", algo que apena se hace, el Ayuntamiento, si Zaragoza resulta elegida, será "el único responsable de los gastos y costes" de las obligaciones que figuran en el acuerdo que ha de rubricar. Además, "no impondrá ningún impuesto, derecho a gravamen" sobre la FIFA como responsabilidad u obligación de ser elegida sede. Por contra, cada parte soportará sus impuestos, derechos y gravámenes suizos y no suizos y las partes cooperarán para minimizar impuestos, aranceles y gravámenes no reembolsables de acuerdo con las leyes aplicables. Cuando el Ayuntamiento no pueda promulgar leyes municipales especiales para cumplir con lo acordado, deberá iniciar los procedimientos para tenerlo en plazo.