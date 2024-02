La fuga del intermediario que quiso comprar el Real Zaragoza acaba en la cárcel de Soto del Real

Al intermediario inmobiliario Mariano Casasnovas Vicente no le han ido bien los negocios. Su rostro y su nombre se hicieron especialmente conocidos en 2014, cuando se sumó a la iniciativa de un grupo de inversores que intentaron negociar la compra del Real Zaragoza. Aquel proyecto fracasó, como lo han hecho otros en los que se ha visto involucrado. Con la diferencia de que algunos de esos fiascos empresariales han acabado costándole varias condenas por delitos de estafa, administración desleal o defraudación tributaria. A base de recursos ha ido retrasando lo que parecía inevitable: su entrada en prisión. Y cuando su peor pesadilla se materializó, Casasnovas optó por la huida. Pero hasta su fuga ha resultado un chasco.

El intermediario empresarial Mariano Casasnovas debía haber ingresado voluntariamente en la cárcel de Zuera el pasado 23 de octubre para cumplir la pena de cuatro años de prisión que le impuso la Audiencia de Zaragoza por una fraudulenta operación inmobiliaria. Pero en lugar de hacerlo se dio a la fuga, lo que se tradujo en una orden de busca y captura que no se hizo efectiva hasta el pasado Día de Reyes. Como adelantó HERALDO, el zaragozano fue identificado y detenido el 6 de enero en Rumanía, donde permaneció recluido en una prisión mientras se tramitaban le extradición. Según fuentes judiciales, su regreso a España se produjo finalmente el pasado 25 de enero.

Por motivos de seguridad, desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no facilitan nunca información sobre los traslados de los internos. Pero este diario ha podido constatar que Casasnovas no ha vuelto a la cárcel de Zuera, donde estaría más cerca de su familia, sino que permanece en el presidio madrileño de Soto de Real. Y todo apunta a que pasará allí una larga temporada, ya que en la cárcel zaragozana cumplen también condena reclusos con los que no desearía encontrarse.

Casasnovas ha podido preferir una prisión de la capital de España para empezar a saldar cuentas con la Justicia, pero no podrá evitar varios viajes a Zaragoza, donde tiene al menos un par de juicios pendientes en la Audiencia Provincial. Su fuga obligó a aplazar estas vistas, pero ya hay nuevas fechas para su celebración: en principio, una será el próximo 1 de abril y la otra, el 20 de mayo. Pero esta vez, el acusado no llegara por su propio pie, sino engrilletado y escoltado por la Guardia Civil.

Dos juicios pendientes en Zaragoza

Según fuentes del ámbito jurídico, la primera liquidación de condena le va a costar al intermediario inmobiliario 1.775 días de internamiento, pena que empezó a cumplir el pasado 26 de enero y a los que habrá que descontar los 20 días que pasó detenido en Rumanía. Pero todo apunta que será bastante más tiempo el que pase preso, puesto a los dos juicios citados hay que sumar varios asuntos por los que también fue condenado y que ahora tiene recurridos ante el Tribunal Supremo.

Sobre el zaragozano Mariano Casasnovas pesan dos sentencias firmes. La primera, de noviembre de 2009 por dos delitos de defraudación tributaria que le costaron dos años de cárcel. La más reciente es de enero de 2023, cuando fue condenado a cuatro años de cárcel junto al abogado José Javier Palos (la misma pena) y un tercer implicado, José María Valeta (6 meses de prisión como cooperador), por estafar a un constructor y a una empresa en dos operaciones inmobiliarias en las que supuestamente se iban a recalificar y urbanizar terrenos para construir supermercados de la cadena Lidl. Es esta última pena la que ha empezado a cumplir.