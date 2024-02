Absuelta una zaragozana para la que pedían cárcel por quedarse el coche que empeñó por 3.600 €

Las enormes dificultades de algunas personas para llegar a fin de mes se han traducido en un importante repunte de los créditos rápidos, una fórmula que, debido a los altos intereses, muchas veces acaba complicando todavía más la situación financiera del solicitante. Tras el ‘boom’ de las tarjetas revolving, que ha desencadenado una avalancha de demandas en los tribunales, emerge un nuevo negocio: el del empeño de coches. Para una zaragozana, esta fue la solución a sus apreturas económicas. Todo eran facilidades, ya que la publicidad de la empresa elegida decía que podía seguir conduciendo su vehículo, los trámites eran sencillos, no importaba que el cliente figurara en algún fichero de morosos y ni siquiera debía acreditar ingresos. Sin embargo, la mujer acabó acusada por un delito de apropiación que ha estado a punto de llevarla a prisión. Por fortuna para ella, el final de la historia ha sido muy distinto.

Los hechos se remontan a febrero de 2020, cuando la zaragozana firmó un contrato con Car Cash Direct para empeñar su vehículo Range Rover Sports. Recibió 3.600 euros por el coche, pero la casa de empeño le permitió seguir usándolo como de costumbre a cambio de una cuota mensual de 360 euros. El contrato incluía una cláusula del 15% por intereses de demora y una opción de compra por el importe de venta. Sin embargo, la mujer no pagó ni una sola mensualidad, y ha terminando quedándose el coche gratis.

La zaragozana firmó el acuerdo un par de semana antes de que la pandemia de coronavirus obligara a decretar el confinamiento de toda la población. Aquello hizo que la mujer perdiera su trabajo, por lo que llamó a Car Cash Direct para comunicar que no podría abonar las primeras cuotas y parece que la empresa no le puso problemas en aplazar los pagos. Sin embargo, el 23 de abril la mercantil le envió un burofax dándole dos opciones: pagar la deuda o devolver el vehículo. Ella no hizo ni una cosa ni la otra, por lo que la casa de empeños pidió la intervención del coche, que la Guardia Civil requisó el 5 de junio en Caspe.

Su abogado logró recuperar el coche

El abogado de la mujer, Joaquín Tortajada, inició entonces los trámites para intentar que su clienta recuperara el uso del Range Rover Sports. Y lo cierto es que lo consiguió. Pero la empresa titular del mismo no se quedó cruzada de brazos y presentó una denuncia en Madrid -donde está la sede social de la compañía- por un delito de apropiación indebida. La Fiscalía entendió que la mujer no había pretendido apropiarse del coche, puesto que fue la propia Benemérita la que se lo devolvió. Por tal razón, solicitó el archivo de la causa, lo mismo que hizo la defensa. Aquello no impidió que la jueza instructora dictara auto de apertura de juicio oral, lo que llevó a la encausada al banquillo el pasado mes de enero.

El Ministerio Público y la defensa mantuvieron su posición inicial y solicitaron la libre absolución de la mujer. La acusación particular pedía que esta fuera condenada a tres años de cárcel y al pago de una indemnización de 5.760 euros, más un 15% por los intereses de demora. Sin embargo, para sorpresa de la acusada, el abogado de Car Cash Direct no acudió a la vista. Y como dice la sentencia que acaba de dictar la sentencia del Juzgado de lo Penal número 15 de Madrid, al no refrendar nadie la acusación y no practicándose prueba alguna que acredite la comisión del delito, solo cabe la absolución.