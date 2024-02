Desvíos de bus urbano y cortes del tranvía por el Gran Desfile de Carnaval en Zaragoza

Desde el Jueves Lardero hasta el Miércoles de Ceniza, Zaragoza celebra los festejos del Carnaval 2024 que centran sus actos más importantes en el fin de semana. A partir de la tarde de este viernes 9 de febrero, los desfiles se suceden por los distintos barrios de la ciudad, lo que supondrá afecciones puntuales al tráfico y desvíos de las líneas del autobús urbano.

Pero el día grande es el sábado 10 de febrero. A partir de las 19.00 tendrá lugar el Gran Desfile de Carnaval que organiza la Federación de Interpeñas, la Federación Unión Peñista de Zaragoza y el Ayuntamiento de la ciudad. Una hora antes (18.00) tendrá lugar la concentración de peñas en la plaza de San Miguel y la Liberación del Rey de Gallos para recorrer las calles de la ciudad por la plaza de San Miguel, Coso, plaza de España, calle Alfonso, y Plaza del Pilar. Estos actos multitudinarios, si el tiempo lo permite, concentrarán a muchos ciudadanos en el centro de la ciudad, lo que supondrá importantes desvíos del bus urbano y cortes puntuales en la línea del Tranvía.

Cortes y refuerzos del tranvía de Zaragoza por los desfiles de Carnaval

El sábado 10 de febrero, el servicio de la línea 1 del tranvía estará interrumpido de 18.45 a 21.30 entre las paradas César Augusto y Plaza de España por el Gran Desfile de Carnaval. El resto de la línea funcionará con normalidad.

El domingo 11 de febrero, con motivo de la celebración del Carnaval Infantil, se refuerza el servicio entre las 10.00 y las 15.30, poniendo en circulación un total de cuatro tranvías dobles que aumentarán la capacidad respecto a un festivo convencional.

Desvíos del bus urbano por el Gran Desfile de Carnaval en Zaragoza

La celebración del gran desfile del Carnaval de Zaragoza del sábado 10 de febrero obligará a desviar varias líneas de autobús que atraviesan el centro de la capital entre las 17.30 y las 21.00.

Línea 21

Sentido Oliver: Desde el Puente del Pilar por Alonso V, Asalto, P. de La Mina, P. de La Constitución a Pza. Paraíso.

Sentido Plaza Mozart: Desde Plaza Paraíso por P. de La Constitución, P. de La Mina, Asalto, Monreal, P. Echegaray y Caballero a Puente del Pilar.





Desde el Puente del Pilar por Alonso V, Asalto, P. de La Mina, P. de La Constitución a Pza. Paraíso. Desde Plaza Paraíso por P. de La Constitución, P. de La Mina, Asalto, Monreal, P. Echegaray y Caballero a Puente del Pilar. Línea 22

Sentido Bombarda : Desde P. Echegaray y Caballero por Alonso V, Asalto, P. de La Mina, P. de La Constitución a Pza. Paraíso.

Sentido Las Fuentes: Desde Pza. Paraíso por P. de La Constitución, P. de La Mina, Asalto a Jorge Cocci.





: Desde P. Echegaray y Caballero por Alonso V, Asalto, P. de La Mina, P. de La Constitución a Pza. Paraíso. Desde Pza. Paraíso por P. de La Constitución, P. de La Mina, Asalto a Jorge Cocci. Línea 28

Sentido Coso: Desde el Puente de Piedra por P. Echegaray y Caballero, Alonso V, Asalto, P. de La Mina, P. de La Constitución, Escar, P. de La Mina para realizar Terminal en P. de La Mina (Colegio).

Sentido Peñaflor : Desde P. de La Mina por Asalto, Monreal, P. Echegaray y Caballero al Puente del Pilar.





Desde el Puente de Piedra por P. Echegaray y Caballero, Alonso V, Asalto, P. de La Mina, P. de La Constitución, Escar, P. de La Mina para realizar Terminal en P. de La Mina (Colegio). : Desde P. de La Mina por Asalto, Monreal, P. Echegaray y Caballero al Puente del Pilar. Línea 29

Sentido San Gregorio : Desde Miguel Servet por Asalto, Monreal al P. Echegaray y Caballero.

Sentido Camino de Las Torres: Desde P. Echegaray y Caballero por Alonso V, Asalto a Miguel Servet.

: Desde Miguel Servet por Asalto, Monreal al P. Echegaray y Caballero. Desde P. Echegaray y Caballero por Alonso V, Asalto a Miguel Servet. Línea 30

Sentido Las Fuentes: Desde Plaza Paraíso por P. de La Constitución, P. de La Mina a Asalto.





Desde Plaza Paraíso por P. de La Constitución, P. de La Mina a Asalto. Línea 32

Sentido Bombarda: Desde el Puente del Pilar por Alonso V, Asalto a P. de La Mina.

Sentido Santa Isabel: Desde P. de la Mina por Asalto, Monreal, P. Echegaray y Caballero al Puente del Pilar.





Desde el Puente del Pilar por Alonso V, Asalto a P. de La Mina. Desde P. de la Mina por Asalto, Monreal, P. Echegaray y Caballero al Puente del Pilar. Línea 35

Sentido Seminario: Desde el Puente de Piedra por P. Echegaray y Caballero, Alonso V, Asalto, P. de La Mina, P. de La Constitución a Pza. Paraíso.

Sentido Parque Goya: Desde Pza. Paraíso por P. de La Constitución, P. de La Mina, Asalto, Monreal, P. Echegaray y Caballero al Puente del Pilar.





Desde el Puente de Piedra por P. Echegaray y Caballero, Alonso V, Asalto, P. de La Mina, P. de La Constitución a Pza. Paraíso. Desde Pza. Paraíso por P. de La Constitución, P. de La Mina, Asalto, Monreal, P. Echegaray y Caballero al Puente del Pilar. Línea 38

Sentido Vía Hispanidad: Desde Miguel Servet por P. de La Mina, P. de La Constitución a Pza. Paraíso.

Sentido Bajo Aragón: Desde Pza. Paraíso por P. de La Constitución, P. de La Mina a Miguel Servet.





Desde Miguel Servet por P. de La Mina, P. de La Constitución a Pza. Paraíso. Desde Pza. Paraíso por P. de La Constitución, P. de La Mina a Miguel Servet. Línea 39

Sentido Vadorrey: Desde M. Servet por Asalto, Monreal, P. Echegaray y Caballero al Puente del Pilar.

Sentido Pinares Venecia: Desde el Puente de Piedra por P. Echegaray y Caballero, Alonso V, Asalto a Miguel Servet.





Desde M. Servet por Asalto, Monreal, P. Echegaray y Caballero al Puente del Pilar. Desde el Puente de Piedra por P. Echegaray y Caballero, Alonso V, Asalto a Miguel Servet. Línea 40

Sentido Plaza Aragón: Desde M. Servet por P. de la Mina, de la Constitución, giro en Pza. Paraíso y terminal en P. de la Constitución (Patio de las Infantas).

Líneas de bus afectadas por los pasacalles de los barrios de Zaragoza

Este viernes y domingo se celebran los carnavales en los distintos barrios de Zaragoza que podría afectar a distintas líneas de bus.

Actur . Viernes 09 de febrero, a las 10.00. Recorrido: desde el Andador Pilar Cuartero por Emilia Pardo Bazán, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Clara Campoamor al Andador Pilar Cuartero. Posibles líneas afectadas: 43, 50 y Ci2.

La Jota. Viernes 09 de febrero, a las 15.20. Recorrido: desde el CEIP La Estrella por María Virto, Felisa Galé, Ruiseñor, Pedro Lázaro al CEIP La Estrella. Posibles líneas afectadas: 28, 32, 39, 44, 50 y 60.

Torrero . Viernes 09 de febrero, a las 17.00. Recorrido: salida Desde Plaza de La Memoria Histórica por Avenida América, Doctor Ibañez, Lasierra Purroy, Monzón, Villa de Pau, Tierno Galván al Parque de La Paz. Posibles líneas afectadas: 23, 31, 42 y C4.