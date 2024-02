Un maltratador consigue que su exmujer acabe investigada en Zaragoza por responder a sus 'whatsapp'

Por desgracia, las comisarías y cuartelillos de Aragón no dejan de tramitar denuncias por malos tratos contra la mujer en todas sus modalidades. Y aunque los juzgados siguen dictando condenas e imponiendo medidas para intentar contener esta violencia, son muchos los agresores que terminan encontrando la forma de burlarlas para volver a delinquir. En este contexto, las detenciones por quebrantamiento de condena están a la orden del día. Lo que resulta del todo inusual es que sea la propia víctima quien termine investigada por, presuntamente, incumplir la medida de alejamiento o incomunicación que ella misma solicitó, pero es lo que ha ocurrido ahora en Zaragoza, a raíz de una denuncia interpuesta por su exmarido.

Según fuentes judiciales, los malos tratos denunciados por la mujer acabaron con una condena de conformidad de casi dos años de prisión contra su entonces esposo en abril de 2022. Pero como el hombre no arrastraba antecedentes, la pena fue suspendida y no ingresó en Zuera. Lo que no evitó fue una orden de alejamiento que le impedía ponerse en contacto con su expareja, con la que tiene un hijo en común. Pese a ello, él habría seguido escribiendo de vez en cuando a la mujer a través de Whatsapp, hechos que esta habría denunciado y por lo que todavía no se ha celebrado el juicio.

Sin embargo, esta víctima de violencia de género se llevó una tremenda sorpresa a finales del año pasado, cuando un juzgado de la capital aragonesa la citó como investigada por un delito de quebrantamiento de medida cautelar en calidad de cooperadora necesaria. O lo que es lo mismo, por incumplir la orden de protección que ella mismo solicitó en su día. ¿Cuál fue el motivo? Una denuncia interpuesta por su exmarido en la que acusaba a la mujer de contestar con normalidad a sus mensajes.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Zaragoza que resolvió el divorcio litigioso de la pareja en 2022 otorgó la custodia del niño a la madre, estableciendo un régimen de visitas a favor del padre. Según este, en los meses de noviembre y diciembre de 2023 no pudo ver al menor en el punto de encuentro, por lo que también denunció a su expareja por un delito de desobediencia.

La mujer declara en el juzgado

La jueza que investiga la denuncia del padre citó a declarar a la maltratada hace unos días, trámite que esta aprovechó para manifestar que fue al hombre al que se prohibió comunicarse con ella y que es siempre él quien le envía mensajes. Según esta, solo respondía a aquellos que su abogada de oficio le decía que podía contestar. Y que jamás ha cogido las llamadas de teléfono que le hace el padre de su hijo.

La mujer negó que haya involucrado a terceros para ponerse en contacto con su exmarido e insistió en que solo contestó a mensajes relacionados con algún problema del coche o de su teléfono. En cuanto al presunto incumplimiento del régimen de visitas del niño, esta aseguró que solo ha dejado de llevarlo al punto de encuentro cuando ha estado enfermo y que aportará los partes médicos para acreditarlo.

Tras interrogar tanto al denunciante como a la denunciada, será ahora la jueza quien decida si sigue adelante con la causa o por el contrario la archiva.