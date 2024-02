Enfado y preocupación en la FABZ y la Unión Vecinal por el recorte a sus presupuestos: “Vamos a tener que hacer un reajuste severo”

La aprobación del presupuesto de Zaragoza para 2024 en la Comisión de Hacienda ha dejado un regusto más que amargo a la Federación de Asociaciones de Barrios (FABZ) y la Unión Vecinal Cesaraugusta. Ambos colectivos contarán finalmente con 100.000 euros de presupuesto. Son 20.000 más que los que figuraban en las cuentas iniciales del PP, pero 10.000 menos que los 110.000 con los que han contado en los últimos años.

“Estamos no solo cabreados, sino preocupados por la visión que se tiene de la participación de la sociedad civil en la ciudad”, ha asegurado el presidente de la FABZ, Manuel Arnal. Los 10.000 euros de diferencia “suponen mucho”. “Además, ha de tenerse en cuenta que el convenio no se ha actualizado pese a la subida del IPC acumulada en estos cuatro años, que alcanzaría ya el 15%”, ha agregado. Arnal recuerda que la Federación tiene una infraestructura y unos gastos de funcionamiento que no pueden cubrir con recursos propios. “Lo que nos sorprende es que, con el presupuesto más expansivo en años, el problema sean 20.000 euros”, ha dicho.

Tampoco ha sentado bien que los 40.000 euros que han ganado se quiten a las ayudas a la cooperación a propuesta de Vox. “Nos parece un poco torticero. Están perjudicando a otros colectivos que tienen su función social”, ha señalado el presidente de la FABZ.

Tener menos presupuesto obligará a la Federación a “reorganizar” sus cuentas. “Diez mil euros es un trabajador a media jornada o los gastos de mantenimiento de todo un año. No es un tema menor”, ha manifestado, criticando también que no se haya renovado el acuerdo para los cursos contra la brecha digital, que “tenían incluso lista de espera”. “Estuvimos a las duras durante la pandemia. Sufrimos como los que más y nos pagan con esto. Somos los únicos colectivos que han salido perdiendo”, ha lamentado.

Para el presidente de la Unión Vecinal, Constancio Navarro, el problema está en que ni siquiera les han explicado el porqué de la rebaja. “Perder esos 10.000 euros nos va a quitar algo de aire. Vamos a tener que reajustarnos. Indudablemente, va a condicionar nuestro funcionamiento, pero intentaremos salir adelante. La participación también tiene que ver con que se nos permita funcionar y tener una estructura administrativa mínima”, ha remarcado.

Especialmente molesto se ha mostrado por lo ocurrido con los cursos contra la brecha digital. “Si pasan a impartirse en los centros de mayores va a haber una parte importante de la población que no va a poder acceder a ellos. Venían muchas personas de entre 45 y 55 años”, ha indicado. Donde no ha querido entrar es en la reducción a las ayudas a la cooperación. “Parece que nos quieran enfrentar”, ha dicho.

Más críticas desde Fapar

También la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón se ha mostrado contraria a los presupuestos. El colectivo ha lamentado el nivel de ejecución de las cuentas de 2023 y ha manifestado su solidaridad "con todas las entidades que han visto recortado su presupuesto" por parte de una Administración que "sabe que la representación colectiva de la ciudadanía organizada es un valor democrático a preservar".