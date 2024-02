El PSOE de Calatayud critica la falta de ejecución de las actuaciones del plan de inversiones Edusi

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Calatayud ha criticado al equipo de gobierno del PP este miércoles, tras la celebración de una rueda de prensa ante los medios de comunicación, la falta de ejecución de las actuaciones contempladas del plan europeo de inversiones denominado Edusi (Estrategias para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 2014-2020). En él, se contemplaba una inversión total en diferentes puntos de la ciudad por un valor de ocho millones de euros, de los que un 50% llegarían con financiación del programa operativo comunitario Feder una vez justificadas las obras. Ese plazo fue ampliado hasta el 31 de diciembre de 2023, pero los socialistas remarcan que no han recibido un documento que así lo avale.

"De los 20 proyectos tan solo se han realizado cinco y en algunos de ellos no coincide el gasto inicialmente proyectado con lo que ha costado en realidad: el Plan de Movilidad, las obras de Ramón y Cajal, que han costado el triple de lo proyectado; la fachada AVE, un carril bici, con un gasto del doble de lo proyectado, y la intervención en la judería", enumeraba la edil del PSOE Yolanda Júlvez. Sobre los que no coincide la inversión y sobre los que se han hecho modificaciones puntualizaba: "Veremos si se recibe la mitad del coste real o la mitad de lo presupuestado".

Yolanda Júlvez afirmaba que "en total lo ejecutado nos suma algo más de 1.300.000 euros, muy lejos de los 7.760.000 proyectados y sujetos a la posible financiación". Entre los que no se han llevado a cabo, Júlvez valoraba que algunos son "muy importantes para el casco histórico de Calatayud" y entre ellos citaba reformas en el entorno de San Pedro-Bodeguilla, por 1.044.872 euros, actuaciones de renovación en el casco por casi 600.000 euros y la rehabilitación del vial de San Andrés, por 233.000 euros.

A eso han sumado la rehabilitación de la harinera de la Merced, de la que Júlvez ha dicho que "en junio había listo un informe en el que consta que acabarla costaría 2,1 millones de euros con un plazo de ejecución de ocho semanas". Sobre esta infraestructura ha recordado que el precio original antes de paralizarse las obras se fijó en 1,6 millones, de los que solo se llegó a invertir 800.000. A eso se sumaba otra inversión de casi un millón de euros para equiparla como centro de fotónica y óptica, que no se va a materializar y donde había una subvención por el 50%.

"Algunos de los proyectos que no se han realizado ya sabían que no podían entrar, puesto que se trataba de proyectos que no se podían ejecutar. Sin embargo, los han utilizado durante dos campañas electorales y han vendido humo", sostenía la portavoz, Sandra Marín. "La mayoría no se han ejecutado, otros como la harinera se han perdido y algunos de los pocos ejecutados veremos lo que recibe el Ayuntamiento: si el 50% de lo presupuestado o el 50% del coste real", insistía Júlvez.