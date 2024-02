El PSOE denuncia una "purga" de personal a raíz de la destitución del jefe de Bomberos de la Diputación de Teruel

El grupo socialista en la Diputación de Teruel (DPT) ha denunciado con motivo de la destitución del jefe del servicio de extinción de incendios, José Luis Moliner, que el equipo de gobierno Partido Popular, Teruel Existe (TE) y Partido Aragonés realiza una “purga a cualquier precio” con el objetivo de convertir a la institución provincial “en un auténtico cortijo en el que hacen y deshacen como quieren”. El tripartito en el gobierno se ha apresurado a replicar con un comunicado en el que niega ninguna motivación "política" en el cese de Moliner y lo achaca a la necesidad de corregir problemas generados por su gestión en el servicio de bomberos.

“Tras el despido laboral improcedente de Chema López Juderías del Diario de Teruel, ahora se produce la destitución del jefe de bomberos, José Luis Moliner, de nuevo por razones claramente injustificadas y no objetivas”, ha dicho Pedro Polo, que ha puesto el acento en la existencia de un proceso selectivo en marcha que iba a elegir por méritos y capacidad quién iba a ser el jefe de la plantilla de bomberos.

“En medio de ese proceso, en el cuál José Luis Moliner es una aspirante más, se produce esta destitución con fines claramente políticos”, ha destacado Polo. “La administración debe de tener su estabilidad y los funcionarios y trabajadores fijos son fundamentales para que la institución funcione correctamente”.

Los socialistas denuncian que el presidente de la DPT, el popular Joaquín Juste, “decapita a las cabezas más destacadas” justificando el cambio con frases “provocadoras y preocupantes” como “dar un giro” o “tener las manos libres”, que nada tienen que ver con la objetividad y no responden a ningún plan estratégico conocido.

“No hay ni un sólo plan ni una sola hoja de ruta con criterios técnicos, planificación o de gestión. Nada de eso se espera. Simplemente están trabajando en politizar los puestos de confianza para hacer y deshacer a su antojo”, ha explicado Pedro Polo señalando que desde que el tripartito alcanzo el poder se han producido cambios de calado en la estructura funcionarial que ha implicado la salida de destacados funcionarios en departamentos como contratación o intervención..

El grupo socialista en la DPT ha mostrado su apoyo, como ya hizo en el pleno ordinario de enero, a José Luis Moliner y al resto del cuerpo de bomberos. Consideran que debe despolitizarse, profesionalizar su estructura y seguir las vías que sigue cualquier administración pública para crear y organizar su estructura: oposiciones, concurso y mérito.

Apuestan por seguir trabajando para ampliar un servicio que saben “deficitario”, que ha de afrontar “cuanto antes” los problemas derivados de su relación con la ciudad de Teruel, a la que la ley obliga a tener su propio servicio de bomberos y que, aseguran, debería colaborar con la financiación para dar el mejor servicio de emergencias “de calidad” a una provincia “tan grande” que necesita, “más que nunca”, un cuerpo de bomberos “fuerte, capacitado y expandido por el territorio”.

El equipo de gobierno PP-TE-PAR ha remitido un comunicado en el que asegura que el PSOE "miente al asegurar que José Luis Moliner ha sido destituido por motivos políticos. En primer lugar en el término utilizado, ya que el hasta ahora Inspector Jefe del Servicio de Extinción de Incendios no ha sido destituido, sino que terminó su comisión de servicios, comisión que no se renovó. Y en segundo lugar, porque la decisión de relevar a José Luis Moliner se tomó debido al desequilibrio que se ha producido en el parque provincial de Teruel. Moliner, al día siguiente de finalizar su comisión de servicio, tomó posesión de su plaza como oficial en el parque de bomberos de Teruel."

En la actualidad el servicio de extinción de incendios cuenta con dos parques principales, ubicados en Teruel y Alcañiz, y dos parques secundarios, sitos en Calamocha y Montalbán. Bajo la dirección de Moliner "un gran número de funcionarios de carrera, personal cualificado para ostentar el puesto que ocupan, estaban concentrados en el parque de Teruel, principalmente, y en el de Alcañiz, sobredimensionando los dos parques principales y dejando prácticamente en el abandono los operarios y efectivos de los parques de Montalbán y Calamocha."

Estos funcionarios que desempeñaban sus funciones en los parques principales en gran medida estaban ocupando comisiones de servicio, puesto que muchas de sus plazas estaban en los parques secundarios, por lo que "la primera decisión al respecto que tuvo que tomar el equipo de gobierno fue no renovar las comisiones de servicio para recuperar el equilibrio de personal en los cuatro parques de la provincia, garantizando así un servicio de calidad a los ciudadanos, ya que dentro del propio servicio se comenzaba a hablar de abandono en los parques secundarios."

“Es lo que ocurre cuando se toman decisiones en base a la política y la ideología y no en base a las necesidades reales del retorno al ciudadano en los servicios de calidad que tenemos que prestar”, ha asegurado la diputada delegada del área de Personal, Rosa Sánchez, quien ha afirmado que un “cortijo es lo que nos hemos encontrado en la Diputación cuando hemos entrado a gobernar tras el trabajo del anterior equipo de gobierno del Partido Socialista”. “Nosotros estamos, por responsabilidad, tomando decisiones que se ajustan a la realidad que se impone y que nos hemos encontrado”, ha apuntado.

Sánchez niega que haya malestar en la plantilla de bomberos por el relevo en la jefatura. “La plantilla nunca ha estado tan tranquila. Precisamente lo que él atribuye al equipo de gobierno es lo que ha hecho que él no ejerza bien sus funciones, porque ha tomado decisiones pensando en contentar a adeptos y no en tener un servicio riguroso frente a las actuaciones que se tengan que tomar. En ningún caso las connotaciones son políticas. Sin embargo reiteramos que su forma de proceder la jefatura abrió una brecha enorme entre lo que eran decisiones en beneficio de un servicio provincial de bomberos con una estabilidad interna y lo que son decisiones políticas a la carta de adeptos. Eso junto con otras decisiones erróneas ha motivado que decidamos no renovar su comisión de servicios, que no cesar ni destituir en ningún caso”.

La delegada de Personal considera que los cuatro años y medio de servicio de José Luis Moliner como jefe en comisión de servicio han sido “tiempo suficiente” para que el equipo de gobierno anterior hubiera hecho unas bases sólidas y las hubiera sacado adelante el concurso oposición para cubrir la plaza de jefe de bomberos “y no como se hizo, víspera de elecciones con la intención de seguir generando un cortijo amplio para controlar las instituciones estuvieran fuera o dentro”.

El equipo de gobierno afirma que "en ningún caso este equipo ha paralizado nada, entre otras cosas porque no se puede paralizar algo que ya está paralizado desde mayo de 2023."

“No solo hay criterios técnicos, sino que hay planificación y se están poniendo en marcha, porque esta diputada de Personal ha tenido que tomar las decisiones que el anterior inspector jefe no tomó en cuatro años, porque el declive y la diferencia entre los parques secundarios y principales de la provincia era inasumible”, ha aseverado Rosa Sánchez, quien defiende que, “en aras de una responsabilidad de las competencias que tiene este equipo de gobierno” no podían hacer otra cosa que tomar las decisiones que se han tomado para que la situación no fuese “más deteriorada”.

“Que se nos critique por reorganizar algo que está desestructurado y funciona mal es el sumun”, ha declarado Sánchez, quien afirma que los problemas a los que se enfrenta el equipo de gobierno “no son nuevos” por lo que no ve lógicas las acusaciones de querer “descabezar” áreas de la institución “cuando lo que queremos es instituir a nuevas personas para que estos cambios organizativos consigan darle la vuelta a los problemas y deficiencias que tienen estos departamentos y que el PSOE no resolvió cuando estaba en el gobierno provincial”, ha concluido.

La nota de prensa del tripartido critica que el anterior equipo de gobierno dejó "el parque provincial del bomberos con el 52% de inestabilidad en su plantilla, algo completamente inadmisible en un cuerpo de élite que atiende situaciones extremas cada día, y necesita de profesionales expertos y preparados."

José Luis Moliner sostiene que su defenestración responde a motivos "políticos" y anuncia que tomará medidas legales contra su relevo al frente de los bomberos.