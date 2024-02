Las técnicos de educación infantil exigen a la DGA que aclare si continuarán o no el próximo curso

Las técnicos de educación infantil exigen al Gobierno de Aragón que aclare si continuarán o no en su puesto el próximo curso, tras la nueva prórroga ejecutada para que en septiembre el servicio estuviera cubierto. "El anterior Ejecutivo había iniciado los pasos para la internalización una vez que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) dio la razón en 2022 a una de las empresa que había denunciado el pliego de condiciones para contratar el servicio", ha recordado Mar Fontoba, presidenta del comité y delegada sindical de UGT.

Sin embargo, en medio del cambio propiciado por las elecciones autonómicas, el nuevo Ejecutivo "decidió no hacer absolutamente" y "deprisa y corriendo" volvió a prorrogar el servicio. "La idea es extinguir nuestro servicio, pero a día de hoy no sabemos qué va a ser de nosotras", ha criticado Fontoba en la comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón.

En este sentido, su compañera Ana Lamata, delegada sindical de OSTA, ha especificado que desde noviembre no se han reunido con el Departamento de Educación y que entonces no les dieron ninguna solución. "Todavía no sabían qué hacer", ha lamentado. Además, se les emplazó a una nueva cita a la vuelta de Navidad, que todavía no se ha producido. "Lo que queremos es que se comuniquen con nosotros", ha subrayado.

Buena parte de los problemas de este colectivo, formado por unos 100 profesionales y que da apoyo en las aulas de tres años con más de 21 alumnos, comenzaron a raíz de la puesta en marcha de las aulas de dos años en colegios públicos. "Los técnicos de jardín de infancia vieron la oportunidad de salir de las escuelas infantiles de la DGA y hubo rifirrafes entre ambos colectivos", ha señalado Fontoba.

Posteriormente, ha detallado, a estos profesionales se les cambió la terminología, también por la de técnico de educación infantil. "Intervención acabó dando la razón al sindicato que denunció el nuevo pliego porque no se podía tener a dos colectivos con la misma titulación, unos que son de la Administración pública y otros, externos", ha explicado para situar a los diputados. Además de la situación actual, les ha recordado que trabajan por "día y hora trabajada" y que todos los veranos, de junio a septiembre, se van al paro.