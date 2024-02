Las familias del colegio Ricardo Mur de Casetas: "La seguridad de nuestros hijos sigue en peligro"

"¡Por un entorno seguro! ¡Por la pasarela!". Con este mensaje se han manifestado este domingo las familias del colegio Ricardo Mur, de Casetas, en la plaza de Santiago Castillo, donde estaban teniendo lugar las votaciones para las elecciones de los barrios rurales. Los padres y madres del AMPA denuncian que "a día de hoy, todavía peligra la seguridad" de sus hijos, ya que el entorno del centro escolar no está adecuado para el paso de los pequeños.

Hace ya más de un año que los alumnos del Ricardo Mur estrenaban edificio, situado en la calle de Baleares del barrio rural, pero con el miedo de que alguno de los camiones que pasan diariamente a una fábrica situada justo al lado pudiera atropellar a alguno de los pequeños. "Hace casi 4 años nos tuvimos que concentrar en este mismo lugar, para pedir que nos construyeran de una vez por todas, el nuevo edificio del colegio Ricardo Mur, ya que la seguridad de nuestros hijos peligraba. Hoy, la historia se repite y la seguridad de nuestros hijos sigue peligrando, porque las infraestructuras seguras y necesarias siguen sin existir. No se ha hecho nada al respecto", se lamentan.

Miembros del AMPA del colegio Ricardo Mur, en Casetas, este domingo. H. A.

Al trasladar el edificio a su nueva ubicación, "no se pensó en adecuar el entorno, o si se pensó, después de más de un año sigue igual", se lamenta el AMPA del Ricardo Mur. Critican que se puso una zona de aparcamiento en la parte trasera del centro, "en la que los charcos y el barro complican el bajar y subir a los niños de los coches". "Además, no se dispone de una acera bien delimitada para la seguridad de todos. Tenemos que esquivar vehículos mal aparcados, los que circulan por esa vía -autobuses del colegio y del instituto, situado justo al lado-, además de todos los camiones. No está señalizado, por lo que cada uno hace lo que considera", añaden las familias. De hecho, según un estudio del Ayuntamiento, se estimó que pasaban unos 200 camiones por la calle de Baleares. Otro informe de la asociación Casetas Nature mostraba que el 85% de los vehículos que pasan por la vía lo hacen a una velocidad superior de la permitida.

Por ello, y aprovechando la jornada electoral de este domingo, los padres y madres del Ricardo Mur reivindican "la construcción de la ansiada pasarela que este barrio lleva pidiendo desde hace años". "No sólo sería en beneficio de los alumnos de nuestro colegio, sino que también los alumnos del instituto Ángel Sanz Briz, los usuarios de los servicios del Pabellón Polideportivo de Casetas, del Pabellón Sociocultural y nuestros mayores se beneficiarían al poder acceder más fácilmente al Centro de Salud", comenta la AMPA. "Con la seguridad de nuestros hijos no se juega", sentencian los padres y las madres.