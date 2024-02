Elecciones en los barrios rurales de Zaragoza: Incidencias en Garrapinillos y abucheos en Juslibol

Las primeras horas de la votación en la que se eligen a los próximos alcaldes pedáneos de Zaragoza han estado marcadas por incidencias en puntos como Garrapinillos y los “abucheos” que han recibido vecinos del Zorongo a su llegada a Juslibol. Cerca de 27.000 personas mayores de 18 años están llamadas a participar en la encuesta, que permanecerá abierta, en la mayoría de los casos, hasta las 19.00.

Según ha explicado el concejal de Participación Ciudadana, Alfonso Mendoza, los problemas registrados con el censo en una de las cuatro mesas instaladas en Garrapinillos ya han sido resueltos. En el listado inicial había personas que aparecían por duplicado y gente que, directamente, no figuraba en los documentos, lo que ha hecho que el inicio de la votación se haya retrasado un cuarto de hora.

En un principio, con aquellas personas que no aparecían se ha optado por llamar al servicio de distritos para comprobar que, efectivamente, tenían derecho a voto, aunque posteriormente se ha sacado un nuevo listado corregido. “Se han recibido 22 llamadas desde Garrapinillos y tres del resto de barrios rurales”, resumía Mendoza, que se ha acercado hasta Movera junto a la concejala delegada de Barrios Rurales, Paloma Espinosa.

La incidencia hará que la votación termine también 15 minutos más tarde en Garrapinillos. “Nos tenemos que quedar con la generalidad, y no con la anécdota, y la generalidad es que la jornada de hoy está transcurriendo con una normalidad absoluta”, ha dicho el edil, que ha recalcado que cualquier persona que quiera ejercer su derecho al voto va a poder hacerlo sin problemas.

En Movera ha estado también la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que ha asegurado que la participación está siendo “bastante alta”. La regidora ha destacado la importante labor de los alcaldes pedáneos, encargados de transmitir al equipo de gobierno las necesidades de los barrios rurales, y ha incidido en el trabajo desarrollado en los últimos cuatro años, con 125 obras ejecutadas a través del convenio de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

Chueca también ha recordado que el PP ha sido el único partido capaz de presentar candidatura en todos los barrios, palabras que le han costado críticas por parte de la portavoz del PSOE, en el Ayuntamiento, Lola Ranera. "Es lamentable que, en vez de invitar a la participación y dar las gracias a todos los candidatos de todos los partidos, lo único que hace es animar a los 14 del PP", ha dicho.

"Pagamos impuestos, pero no recibimos nada"

En Juslibol, la tensión entre algunos residentes con los vecinos del Zorongo -que han fletado buses tras denegarles una urna en la urbanización en un intento de hacerse con la alcaldía para que se escuche su voz-, ha llegado a traducirse en abucheos. "Entiendo que se sientan molestos y que luchen por lo suyo, pero no nos merecemos esto. Nosotros pagamos también nuestros impuestos y no recibimos nada a cambio. Vivir en el Zorongo nos ha costado mucho sacrificio", ha dicho Mecedes Pequerul.

Raquel Ogueta, también del Zorongo, tenía muy claro por qué votaba. "A Juslibol han ido a parar en los últimos años 3,1 millones de euros y en el Zorongo, apenas 41.530, un 1,30% de la inversión total, con eso lo digo todo. Tenemos la carretera de acceso llena de baches y el IBI no es precisamente barato", explicaba.

En el extremo opuesto se situaban Carolina Martínez y David Navarro, que creen que el Zorongo debería "separarse". "Es una urbanización privada que no tiene nada que ver con Juslibol. Nosotros miramos por nuestro barrio", argumentaban. En su opinión, Juslibol lleva muchos años "estancado". "No se ven mejoras. El pabellón apenas se puede utilizar, y las casas cueva pasan de padres a hijos. Quienes no tienen una no pueden comprar y terminan marchándose a otras zonas, cuando mucha gente se hubiese querido quedar", apuntaban.

Más satisfecha con la situación actual se mostraba María Jesús, vecina de toda la vida. "He nacido aquí. Este es mi barrio y, cuando me muera, quiero que me entierren aquí. Todo en esta vida es mejorable, pero hay que tener claro que esto no es la capital. Se está haciendo una buena gestión", opinaba instantes después de depositar su voto.

"Se vota a las personas, no las siglas"

En Movera, polémicas como la instalación de placas solares en la huerta podrían marcar esta vez el resultado. "Es un tema del que se habla mucho, creemos que puede influir. Hay familias a las que les podrían fastidiar el alimento", señalaban Regina Alcay y Ana Olivares.

Como en el resto de barrios, aquí se vota "a las personas" y no tanto a las siglas. "En las elecciones generales gana siempre el PP pero, curiosamente, la alcaldesa de Movera es del PSOE", destacaban Julián Uche y su hija Cristina. Sobre los aspectos a mejorar, reconocían que "necesidades hay siempre", pero que en este barrio rural se vive "muy bien y muy tranquilos". "Sí es cierto que hace mucho que no se construye y lo que se vende está muy caro", admitían.

Adrián Jiménez, otro de los vecinos, lo sabe bien. "Nos sentimos un tanto olvidados por el Ayuntamiento. No todo es Zaragoza capital. Los jóvenes estamos teniendo problemas para encontrar una casa y muchos terminan yéndose", agregaba.