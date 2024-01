La pobreza infantil en Zaragoza va por barrios: Delicias, Las Fuentes, San José y Casco Histórico tienen la tasa más alta

Aunque la tasa de riesgo de pobreza infantil en Zaragoza ronda el 23%, y se mantiene por debajo de ciudades como Sevilla (32%), Valencia (26%) y Madrid (24%), hay notables diferencias entre los distritos de la capital. En Casablanca y Montecanal, barrios de alto poder adquisitivo, ni siquiera llega al 10%. En el otro lado de la balanza se sitúan Casco Histórico (41,5%), el más castigado, Delicias, Las Fuentes y San José, estos tres últimos con una tasa que supera el 30%. La economía familiar condiciona la educación y los hábitos de los menores de 18, tal y como se refleja en el diagnóstico que se incluye en el II Plan de la Infancia y la Adolescencia 2024-2027, que recogerá proyectos asistenciales y de ocio para los 111.100 zaragozanos más jóvenes, el 16% de la población.

El Rabal (13.700), Delicias (12.400) y el Distrito Sur (11.600) son los barrios con más niños y adolescentes en términos absolutos, si bien su peso relativo en la población es también notable en Santa Isabel (23%) y Miralbueno (27,6%). Un 13% de los menores de 18 años son extranjeros, un porcentaje que se supera ampliamente en Delicias (29%), Las Fuentes (24%), San José y Casco Histórico, las zonas con mayor tasa de riesgo de pobreza infantil.

En el ámbito educativo, el 56% de los colegios de la capital aragonesa son públicos; un 36%, concertados y un 7,4%, privados, y siete de cada diez extranjeros van a los que se sustentan con fondos de la Administración. Los últimos datos disponibles sobre intervenciones por absentismo escolar recogen que, en total, se realizaron 922, y el distrito de Oliver-Valdefierro concentró 162 de ellas.

El plan incorpora los resultados de la Encuesta sobre el Bienestar Subjetivo de la Infancia de Zaragoza, elaborada a partir de 3.192 niños y niñas de 5º y 6º de Primaria de 53 centros educativos de toda la ciudad. Les consultan, entre otros aspectos, sobre el acoso escolar. Más de cuatro de cada diez dicen que sus compañeros les han "dejado de lado" y que les "han insultado" o se "han burlado" de ellos. Un 25% aseguran que "les han pegado" y un 1,6%, que "les han enviado mensajes desagradables por internet".

Un 6% de los escolares declara que "no tienen un lugar adecuado para estudiar o hacer los deberes". El 4,5% carece de material y de las cosas necesarias para hacer deporte, un 1,3% no tiene internet y un 0,8% no dispone de material para la escuela.

Irritados y con mal genio

Aunque casi todos (el 95%) están satisfechos con su cuerpo y con su salud, un 20% de los chicos de 10 a 12 dicen que tiene dificultad para dormir e irritabilidad y mal genio, y un 27%, nerviosismo.

También se analiza su alimentación, y en sus respuestas se ven diferencias en función de la capacidad adquisitiva de las familias. Un 44% come fruta todos los días y un 15%, verdura, mientras un 31% asegura que nunca come dulces y un 51%, que no toma refrescos con azúcar. Solo un 15% sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de destinar una hora al día al ejercicio físico, un 17,3% en los barrios más ricos, y un 15% dice que nunca hace ejercicio. Delicias y Las Fuentes son los distritos donde se hace menos deporte y Centro y Universidad, en los que más.

Niños y adolescentes se benefician de las ayudas de emergencia. De las 8.265 que concedió el Ayuntamiento de Zaragoza en 2022, 3.686 fueron a parar a familias con menores de 18 años. La mayoría se concedieron para el alquiler (5.091) y para la electricidad (1.801).

Más de un 80% de los niños están satisfechos con su familia y sus amigos, pero tienen una peor valoración de la cantidad de tiempo libre y de su vida en el barrio. Se muestran convencidos de que, si lo necesitan, tendrán apoyo de su familia (lo cree el 94%), sus profesores (87%) y sus compañeros (80%). Muy baja es la percepción de sus vecinos, pues solo un 35% considera que estarían dispuestos a ayudarlos. A menor estrato social, más dudas tienen.

Soledad no deseada

Uno de cada 10 zaragozanos de 10 a 12 años declaran que se sienten «solos», más en familias de bajo poder adquisitivo (12,8%) y más aún cuando no han nacido en España (15%). Un 4% declara que "no se siente suficientemente seguro en su casa".

Desde los centros municipales de Servicios Sociales se tramitaron en 2021 un total de 747 casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia que afectaron a 1.330 chicos, la cifra más elevada en cinco años. Delicias, con 157 notificaciones, fue el distrito con más casos registrados, seguido de Casco Histórico, (con 99) y San José (79). De las 694 valoraciones que se realizaron, un 31% concluyó que no había riesgo y un 43% dio lugar a una intervención.

En el tiempo libre, el uso de internet está muy extendido entre los niños y los jóvenes, y la mitad pasa más de dos horas al día frente a una pantalla. Solo hay un 31% que declara que nunca utiliza videojuegos y un 45% que no usa las redes sociales.

Jugar en la calle va, también, por barrios. Los distritos con más parques y zonas verdes son los rurales Garrapinillos (639 metros cuadrados por menor de 18 años) y Torrecilla de Valmadrid (347) y, en la capital, Actur Rey Fernando (123). Delicias (22), Centro (15) y San José (11), los que menos.

La atención a menores de 18

Las políticas de atención a la infancia y la adolescencia para minorar las brechas sociales quedarán incluidas en un plan local (2024-2027), que estará en consulta pública hasta el 2 de febrero. Se ha elaborado desde el enfoque de los derechos del niño de Naciones Unidas y se alinea con los objetivos de las estrategias y planes sectoriales municipales, según recordaba esta semana la concejala de Políticas Sociales, Marian Orós. El documento incorporará las aportaciones de organizaciones y entidades del tercer sector, familias, niños, adolescencia y ciudadanía en general.